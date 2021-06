Jack Savoretti: il mio disco, per sorridere e ballare

Jack Savoretti è stato ospite di Happy Together per presentare il suo ultimo disco, "Europiana", ricco di canzoni che sono un omaggio alla cultura europea e all'Italia.

Savoretti ha anche eseguito live due canzoni, il singolo "Who's Hurting Who" e "More Than Ever".

L'artista ha anche confessato come sono nate le nuove canzoni, grazie a un pianoforte baby grand: «Prima del 2020 mi sono ho comprato un baby grand, la cosa più straordinaria che mi potesse succedere. Avendolo in casa, ho deciso che avrei imparato lo strumento. Le canzoni vengono da qui, in passato ho scritto soltanto con chitarra. La mano destra ha prodotto melodie che la mia immaginazione non aveva ancora incontrato, aprendo un mio giardino segreto, un cancello verso soluzioni che non avevo...».

(foto Luca Adamo)