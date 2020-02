Ecco quello che le coppie felici non fanno mai

San Valentino si avvicina, e quale regalo è meglio di una lunga, duratura relazione con l’amato? Ecco allora alcuni consigli, raccolti dall’Huffington Post, per rendere più solido il vostro rapporto. Per esempio, basta non commettere mai (be’, quasi mai…) questi errori:

Stare sempre insieme, 24 ore su 24, sette giorni su sette. Bisogna infatti sviluppare i propri interessi e le proprie amicizie.

Scambiare la gelosia per un segno d’affetto. La gelosia è solo un segno d’insicurezza che porta ahimé a controllare compulsivamente la mail e il cellulare del partner, alimentando solo sospetti e insoddisfazione.

Dimenticare che quel che per noi è insignificante può essere di gran valore per il partner. Mai trascurare infatti i suoi interessi, o quei piccoli gesti d’attenzione che non ci costano nulla ma gratificano il nostro compagno

Dimenticare alcune semplici regole: rifletti prima di esplodere; parla invece che seppellire tutto dentro. Fa meno paragoni e sii più grata.