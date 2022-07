Buon compleanno Tom Hanks!

Tom Hanks è nato il 9 luglio 1956 e nel corso della sua lunga carriera ha sempre conquistato gli spettatori, fin dalle pellicole dei suoi inizi: "Splash - Una sirena a Manhattan" (di Ron Howard, 1984), "Big" (di Penny Marshall, 1988), "Joe contro il vulcano" (1990).

Per molti, i suoi personaggi migliori restano quelli di "Insonnia d'amore" (di Nora Ephron, 1993), "Philadelphia" (di Jonathan Demme, 1993) "Forrest Gump" (di Robert Zemeckis, 1994) e soprattutto "C'è posta per te" (di Nora Ephron, 1998), con Meg Ryan.

Tra gli altri film imperdibili dell'attore, "Il miglio verde" (1999), "Cast Away" (di Robert Zemeckis, 2000), "Prova a prendermi" (di Steven Spielberg, 2002), "The Terminal" (di Spielberg, 2004), "Il codice da Vinci" (di Ron Howard, 2006).

Tom Hanks ha vinto due Oscar come miglior attore consecutivamente nel 1994 per "Philadelphia" e nel 1995 per "Forrest Gump". Ha vinto anche quattro Golden Globe, due Screen Actors Guild Award, cinque Emmy e un Orso d'argento al Festival di Berlino.

Dal 1978 al 1987 è stato sposato con l'attrice Samantha Lewes da cui ha avuto i figli Colin ed Elizabeth; dal 1988 è sposato con l'attrice Rita Wilson, dalla quale ha avuto Chester e Truman Theodore. E' appassionato di macchine per scrivere e ha perfino sviluppato un'app che trasforma l'iPad in una macchina per scrivere, dal nome "Hanx Writer". Tra i suoi migliori amici c'è Bruce Springsteen.

(foto Getty Images)