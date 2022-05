Blue Note Milano: i live di maggio

Radio Monte Carlo e il Blue Note di Milano insieme nel segno della musica di qualità.

Questi i live di maggio selezionati da Radio Monte Carlo.

4 maggio Ben Wendel – High Heart

(Ben Wendel sax - Michael Mayo voce- Shai Maestro piano, tastiere- Joe Sanders contrabbasso- Nate Wood batteria)



Ben Wendel, nato a Vancouver, cresciuto a Los Angeles ed attualmente residente a Brooklyn è un sassofonista che vanta collaborazioni le più diverse: in ambito jazz da Tigran Hamasyan ad Antonio Sanchez, Gerald Clayton, Taylor Eigisti, in quello pop da Prince a Snoop Dogg, Moonchild, Louis Cole.

È membro fondatore degli Kneebody, uno dei gruppi di spicco della scena USA contemporanea, band che con uno strumentario di stampo jazzistico propone una musica difficilmente classificabile e che ha pubblicato ad oggi una decina di album, di cui uno con il noto producer Daedalus.

A proprio nome ha all’attivo cinque album e tra gli altri un progetto di video musicali intitolato "The Seasons", ispirato dall’omonimo balletto di Tchaikovsky, pubblicato nel 2015 con ospiti Joshua Redman, Julian Lage, Ambrose Akinmusire. Acclamato dalla critica, è stato menzionato come uno dei migliori lavori pubblicati nel 2015 dal New York Times.

11 maggio Celebrate New Orleans!

New Orleans, Lousiana. Il profondo sud degli Stati Uniti, costa atlantica, ad un passo dal Golfo del Messico. Una delle più incredibili città del mondo, una delle più colorate, con i suoi toni caraibici, la mescolanza di culture che hanno lasciato il segno in quasi trecento anni di storia.

La città in cui nacque il jazz, dove il blues e gli spiritual hanno risuonato per i palazzi e le piantagioni, nelle case e nelle chiese. Blue Note intende celebrare questa città con una serata dedicata alla cultura creola a 360 gradi! Sul Palco la Breezy Jazz Band capitanata da Domenico Mamone ripercorrerà le tappe della carriera musicale di Sidney Bechet, in cui si riassapora la New Orleans degli albori del jazz: dalle sessioni con Louis Armstrong, agli echi blues e dixieland.

I piatti del menu omaggeranno la cucina cajun della Louisiana e quel mix esotico e coloratissimo di ingredienti, profumi e spezie, capaci di regalare al palato sorprendenti sapori decisi e delicati allo stesso tempo.

19 maggio Lady Blackbird

(Lady Blackbird Voce - Chris Seefried Chitarra - Kenneth Crouch Tastiere)

Il 2020 è l’anno della release di “Blackbird”, (quasi) omonimo singolo di debutto dell’attesissima cantante USA, Lady Blackbird.

Un’emozionante interpretazione del potente inno per i diritti civili scritto e interpretato da Nina Simone. Una traccia intrisa di passione, entusiasmo e speranza che al contempo presenta l’arrivo di una nuova voce all’interno della nuova scena jazz globale.

Pur avendo influenze dalla derivazione più disparata, da Billie Holiday a Gladys Knight, Tina Turner e Chaka Khan, Lady Blackbird (nome di battesimo Marley Munroe) arriva da Los Angeles con uno stile e un’intensità emotiva impareggiabili.

Il suo debut album “Black Acid Soul”, prodotto da Chris Seefried e suonato da una super band che comprende l’ex pianista di Miles Davis Deron Johnson, presenta un nuovo approccio al tipico idioma vocale jazz, da parte di un artista con una voce audace e inconfondibile.

26 maggio Stacey Kent

(Stacey Kent voce - Jim Tomlinson sax, flauto - Art Hirahara piano, fender)



Stimata dal pubblico e dalla critica, con una nomina ai Grammy, vendite che si avvicinano ai due milioni di copie, e dischi d’oro e di platino, Stacey Kent è una delle star del panorama jazz mondiale.

Una voce solare, lieve, leggera e mai banale: un canto che esprime una serenità di rara bellezza. Nella sua musica unisce lo swing delle proprie origini americane alle influenze stilistiche e linguistiche europee.