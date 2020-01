Blue Note Milano: i live di febbraio

Radio Monte Carlo e il Blue Note di Milano insieme nel segno della musica di qualità.

Questi i live di febbraio selezionati da Radio Monte Carlo.

Mercoledì 5 febbraio: Jesse Harris

Un artista eclettico: session man, cantautore, produttore, scopritore di talenti, compositore per il cinema, discografico indipendente, ha anche firmato la celebre hit di Norah Jones "Don’t Know Why", e ha collaborato, tra gli altri, con Smokey Robinson, George Benson, Pat Metheny.

Mercoledì 12 febbraio: Ray Gelato and The Giants

Il sassofonista e cantante inglese, dalla verve inimitabile, fa rivivere lo spirito più disincantato di tanta musica in voga negli anni Quaranta e Cinquanta. Tra i suoi riferimenti, Nat King Cole, Frank Sinatra, Cole Porter, Fred Buscaglione. Ha suonato anche per la Regina Elisabetta!

Martedì 18 febbraio: Kenny Garrett

Eccezionale sassofonista, ha avuto numerose nomination ai Grammy e ha collaborato con star come Miles Davis, McCoy Tyner, Marcus Miller, Herbie Hancock.

Mercoledì 26 febbraio: Hailey Tuck

Giovanissima e talentuosa cantante jazz innamorata del jazz anni Trenta, dei vestiti vintage ed Edith Piaf. Si è fatta conoscere a Parigi, dove di recente ha aperto il concerto di Jamie Cullum a La Cigale, e ha debuttato a New York con grande successo di pubblico e critica.