Radio Monte Carlo e Mario Biondi insieme per San Valentino In arrivo una grande sorpresa in anteprima esclusiva!

11 Febbraio 2022

Tipologia Musica Data di inizio 14/02/2022 Data di fine 14/02/2022 UTC Radio Monte Carlo e Mario Biondi insieme per San Valentino www.radiomontecarlo.net

Radio Monte Carlo e Mario Biondi stanno preparando una grande, romantica sorpresa per tutti voi, in arrivo proprio il giorno di San Valentino. Lunedì 14 febbraio sintonizzatevi sulla nostra emittente e scoprite il bellissimo regalo che abbiamo preparato per tutti voi ascoltatori, insieme al grande Mario Biondi. In anteprima esclusiva per Radio Monte Carlo potrete infatti ascoltare il nuovo, atteso singolo dell'artista, tratto dal nuovo album in uscita. Vi aspettiamo in onda: e l'emozione sarà indimenticabile!