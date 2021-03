Il 29 marzo 2021 si celebra in tutto il mondo il Piano Day, ovvero la Giornata Mondiale del Pianoforte. La data è speciale: si tratta infatti dell'88° giorno dell'anno, scelto in omaggio agli 88 tasti del pianoforte.

L'organizzatore, il musicista e compositore tedesco Nils Frahm, ha istituito il Piano day nel 2015, per celebrare lo strumento con una serie di progetti interattivi in tutto il mondo. Per l'occasione ha anche pubblicato anche un album in free download, "Solo", registrato utilizzando il pianoforte più alto del mondo, il Klavins m450.

«Perché il mondo ha bisogno di una Giornata per pianoforte? Per molte ragioni. Ma soprattutto, perché non fa male celebrare il piano e tutto ciò che lo circonda: artisti, compositori, costruttori di pianoforti, accordatori, traslochi e, soprattutto, l'ascoltatore» ha dichiarato Nils Frahm.

La Giornata Mondiale del Pianoforte vuole continuare a condividere la secolare gioia di suonare il piano. Per questo invita tutti gli amanti del piano - giovani e meno giovani, dilettanti e professionisti - a partecipare ai festeggiamenti. L'idea è quella di dar vita a concerti virtuali, live streaming e inviare anche video, foto e poesie dedicate al pianoforte. Un elenco di eventi si trova al sito ufficiale del Piano Day.

Radio Monte Carlo dedica la serata di lunedì al Piano Day, facendo ascoltare i grandi pianisti che da sempre sono protagonisti della storia di Monte Carlo Nights, come Ludovico Einaudi, Keith Jarrett, Chick Corea, Michael Nyman e Ryuichi Sakamoto. Vi aspettiamo, con Nick The Nightfly, come sempre dalle 22.00.

(foto Getty Images)