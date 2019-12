9 dicembre: Le Freak degli Chic al primo posto in classifica

Il 9 dicembre 1978 gli Chic di Nile Rodgers al primo posto nella classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti con "Le Freak".

Rodgers raccontò in seguito che la hit era nata durante il Capodanno del 1977, quando all'artista e al bassista degli Chic Bernard Edwards fu rifiutato l'ingresso nel celebre locale newyorkese Studio 54. Rodgers era stato invitato da Grace Jones, ma i buttafuori non lo fecero entrare, perché pare la Jones non li avesse avvisati.