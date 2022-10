Appuntamento a Verona, dal 3 al 6 novembre, per Fieracavalli 2022, il tradizionale evento annuale dedicato agli amanti del mondo equestre che vanta ben 124 anni di storia.

E torna il grande sport, con la ventunesima edizione della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli Longines FEI Jumping World CupTM.

Durante i suoi quattro giorni a Veronafiere Fieracavalli 2022 offre un programma ricco di eventi, esibizioni, convegni, progetti per il sociale, tutti nel segno della sostenibilità. Il claim è: “Insieme. Vicini.”

Fieracavalli 2022 unisce passione per il cavallo a business, sport, lifestyle, spettacolo, territori e innovazione digitale e rappresenta e valorizza ogni aspetto della filiera equestre. Torna la partnership con Scuderia 1918, da sempre promotrice di innovazioni: ha lanciato proprio a Verona nel 2021 il primo metaverso dedicato al mondo equestre così come la prima competizione a squadre, la Top Team, che ha già visto confrontarsi cavalieri del calibro di Lorenzo De Luca, Jessica Springsteen e Kevin Staut.

Il rafforzato legame con FISE porta all'ampliamento del palinsesto sportivo. Le finalissime dei due circuiti nazionali di salto ostacoli, il 124x124 e l’Italian Champions Tour, si danno appuntamento al padiglione 8, terreno di competizione anche dell’evento più atteso, la ventunesima edizione della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli Longines FEI Jumping World CupTM.

Per la prima volta, uno straordinario evento benefico darà il via alla rassegna: si tratta del Riding The Blue Charity Dinner & Gala l’evento di giovedì 3 novembre, per la campagna di crowdfunding “Riding the Blue – Un cavallo per amico” lanciata il 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. Scopo della campagna è quello di raccogliere fondi per un progetto sperimentale che ha come obiettivo il riconoscimento dell’ippoterapia da parte del Servizio Sanitario Nazionale come pratica per il trattamento del Disturbo dello Spettro Autistico nei bambini.





Ampio spazio, come ogni edizione, alle razze: i padiglioni 2, 9,10 sono i saloni dedicati al cavallo arabo, al frisone, al criollo, all’iberico e alle razze italiane, così come vengono dedicati due interi padiglioni (11 e 12) al cavallo americano e al Westernshow che quest’anno ospita il trofeo “Avviamento al Reining” promosso da FISE, insieme al barrel e alle prove attitudinali dell’American Quarter Horse a cura della AIQH. La sera il Westernshow cambia volto e si trasforma in un grande saloon per tutti gli amanti del vecchio West.



Fieracavalli è anche impegnata nel promuovere il ruolo del cavallo come veicolo di sostenibilità, inclusione sociale, territorio, turismo lento e avvicinamento delle nuove generazioni al mondo equestre. Tra le iniziative messe in campo, il lavoro in scuderia come motivo di reinserimento sociale per detenuti ed ex detenuti, i progetti sull’ippoterapia per i bambini affetti da spettro autistico, i percorsi di turismo sostenibile”, punto di confronto e pensiero sul futuro sostenibile.



Per avvicinare i più piccoli e i neofiti al rapporto con l’animale e al suo rispetto c’è l’Area Family del padiglione 1. La proposta gastronomica si presenta poi come un viaggio da Nord a Sud, attraverso una ristorazione consapevole, attenta ai marchi DOP, IGP e DOCG, che mette in risalto l’infinita varietà della produzione agroalimentare della cucina italiana, collegando le razze italiane presenti con il loro luogo di origine e le eccellenze gastronomiche che possono essere degustate in fiera.



Tutte le informazioni sul sito www.fieracavalli.it