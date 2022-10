Merano WineFestival: dal 4 all'8 novembre 2022 la 31° edizione

Appuntamento dal 4 all'8 novembre 2022 con la 31° edizione del Merano WineFestival.

Ospitato nelle consuete location storiche (Kurhaus, GourmetArena, l’Hotel Therme Merano e il Teatro Puccini) della bella cittadina meranese, il Merano WineFestival propone un format sempre più travolgente, pur nel rigoroso rispetto della tradizione.

Tra le novità più importanti di quest’anno, il summit sulla sostenibilità “Respiro e grido della terra” in programma il 4 e il 5 novembre al Teatro Puccini. Si tratta di sei incontri, laboratori e gruppi di analisi e approfondimento che affrontano il problema dell’acqua, in quanto risorsa primaria e fondamentale per la vita, l’innovazione, la sicurezza alimentare e la sostenibilità delle filiere enologiche, le certificazioni in viticoltura, nonché alcuni case history. Al termine sarà redatto un manifesto, sottoscritto da tutti i partecipanti ai workshop in programma e consegnato al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Altra novità è il Red Wave – fuori salone, che quest’anno si amplia: il tappeto rosso percorre quest’anno l’intero Corso Libertà e la Promenade, da Piazza Arena a Teatro Puccini.

L’evento più glamour dell’anno dedicato al panorama wine & food (ma anche spirits e beer) italiano e internazionale si presenta quest’anno al pubblico con un ricco programma di eventi collaterali, workshop e think tank dedicati ai cambiamenti climatici e alle soluzioni attuabili nel mondo della viticoltura e della produzione di vino.

La selezione Wine Italia, The WineHunter Selection Area, Wine internazionale e Catwalk Champagne saranno ospitate all’interno del Kurahus, mentre la GourmetArena rimane location prediletta per “Food - Spirits - Beer”, con l’area riservata a Territorium & Consortium Campania tra eccellenze e showcooking e, novità di quest’anno, un format simile dedicato alla regione Abruzzo. The WineHunter Talks Naturae et Purae, il focus targato Merano WineFestival sui vini biologici, biodinamici, naturali, orange, PIWI di agricoltura integrata, si svolgerà all’interno dell’Accademia degli Studi Italo Tedeschi, mentre l’Hotel Terme Merano ospiterà il programma delle masterclass e il B&F Club.

Il patron Helmuth Köcher ha presentato come ogni anno il 16 agosto la guida online The WineHunter Award, pubblicando la lista dei TOP 100 del vino italiano e la TOP 50 Food - Spirits – Beer dalle quali verranno selezionati i vinicitori dei premi The WineHunter Award Rosso, Gold e Platinum. La guida rappresenta il risultato di un anno di ricerche e tasting a cura del cacciatore di vini e delle sue commissioni di assaggio con l’obiettivo di scoprire e valorizzare vini e prodotti di alta qualità, con uno sguardo sempre più attento alla sostenibilità.

In conclusione, il Gala Merano WineFestival 2022 sabato 5 novembre dalle 19 alle 21 con la cerimonia conclusiva, la premiazione dei The WineHunter Platinum Award e un Small Plates Gala.

