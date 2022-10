L'affascinante appuntamento con gli incantevoli Palazzi genovesi Patrimonio UNESCO, aperti al pubblico durante i Rolli Days, si rinnova dal 14 al 16 ottobre 2022. Questa imperdibile edizione autunnale ci porta ad ammirare gli edifici che ispirarono il genio di Rubens.

Rubens giunse a Genova nei primi anni del Seicento e rimase incantato dai palazzi dell’aristocrazia genovese. Oltre alla bellezza e alla raffinatezza delle collezioni d’arte, l'artista fu colpito dal modo di organizzarne gli spazi e i servizi e pensò che fossero il modello ideale per la residenza del perfetto gentiluomo europeo. L'impressione suscitata in Rubens dai palazzi genovesi fu tale che, di ritorno ad Anversa, pubblicò il libro “Palazzi di Genova”, dedicato alle più illustri residenze aristocratiche genovesi con tavole dedicate alle facciate, alle piante, alla struttura architettonica.

(Palazzo Angelo Giovanni Spinola- foto L. Zeppa)

Dal 14 al 16 ottobre tutti potranno entrare in questi edifici magnifici come Rubens. Sarà infatti possibile esplorare oltre 40 fra palazzi, ville ed altri siti e immergersi in una straordinaria stagione di storia, arte e bellezza, guidati dai Divulgatori Scientifici, giovani professionisti pronti a coinvolgere i visitatori con la loro competenza.

Per la prima volta saranno aperti i piani nobili di ben 11 dei 12 palazzi che si affacciano su via Garibaldi (Strada Nuova, la Via Aurea della Genova rinascimentale e barocca), oltre ai monumentali edifici di Via Balbi, a quelli del centro storico, alla superba Villa Pallavicino delle Peschiere e alla Villa Giustiniani Cambiaso. Sarà anche possibile tornare in un rinnovato Palazzo Rosso e scoprire il settecentesco Appartamento di Anton Giulio II Brignole Sale, aperto al pubblico per la prima volta da poche settimane.

Due le novità: la possibilità di visitare il Palazzo Arcivescovile, con i suoi arazzi, gli affreschi di Luca Cambiaso e altre opere affascinanti; e il Conservatorio dei Fieschi, dal 1763 un’opera pia laica che conserva al suo interno la particolare chiesa, la quadreria della Fondazione, le stupende statuine da Presepe di scuola genovese, gli importanti archivi della famiglia Fieschi e del Conservatorio stesso.

Durante i Rolli Days Genova offre inoltre un interessante programma di spettacoli teatrali e musicali.

I palazzi e gli altri siti sono visitabili su prenotazione. Varie le modalità di visita, dagli itinerari con guida turistica a quelli in lingua, compreso il genovese.

Tutte le informazioni e le prenotazioni al sito www.visitgenoa.it/rollidays

Palazzo Nicolosio Lomellino, Via Garibaldi 7 venerdì ore 15-19; sabato ore 10-21; domenica ore 10-19

(Palazzo Nicolosio Lomellino - foto C. Severino)

Palazzo Gio Francesco e Ridolfo Brignole Sale (Palazzo Rosso), Via Garibaldi 18 venerdì ore 15-19; sabato ore 10-21; domenica ore 10-19

Palazzo Lercari Spinola, Via Orefici 7 venerdì ore 15-19; sabato ore 10-19; domenica ore 10-19

Villa Giustiniani Cambiaso, Via Montallegro 1, sabato e domenica ore 10-19

(Villa Cambiaso- foto F. Bussalino)

Conservatorio Fieschi, Mura dello Zerbino 16 sabato e domenica ore 10-19

(immagine d'apertura Palazzo Spinola - foto CA Alessi)