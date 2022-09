Piano City Palermo: la V edizione

Piano City Palermo giunge alla sua V edizione, in programma nel capoluogo siciliano il 7, 8 e 9 ottobre.

Palermo ospita così talentuosi artisti siciliani e internazionali, per uno degli eventi più attesi dell’anno. Una colonna sonora a base di pianoforte per un film fatto di storia, cultura e paesaggi mozzafiato

Tra gli artisti attesi quest'anno Lambert, che emozionerà e incuriosirà il pubblico con la sua musica e con la sua maschera che ne cela l’identità; Demian Dorelli, pianista e compositore contemporaneo che esplora e rende omaggio al musicista scomparso Nick Drake con l’intenzione di instaurare una conversazione tra passato e presente; Angelo Trabace, con un concerto speciale ed intimo dal titolo “Sbarco” in cui l’artista si racconterà attraverso le sue musiche.

Questi i concerti selezionati da Radio Monte Carlo:

Giuseppina Torre

Lambert

Demian Dorelli



Piano City Palermo accompagna anche per mano l’ascoltatore nei luoghi più emblematici del capoluogo siciliano, con concerti di pianoforte diffusi in tutta la città, dal centro al mare, da Brancaccio a Mondello. E' infatti un progetto dal forte coinvolgimento: cittadinanza, privati e partner culturali collaborano insieme per una città sempre più vivibile e aperta. Piano City Palermo è uno degli eventi diffusi più amati dai cittadini di Palermo, un modo per far ritrovare allo spettatore il proprio ritmo e farlo godere della vita attraverso la musica.

Tutte le informazioni sul sito www.pianocitypalermo.it