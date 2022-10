Festival del Cinema Nuovo: la XIIª edizione

Appuntamento a Bergamo, dal 5 al 7 ottobre, con la proiezione e la premiazione finale della XIIª edizione del Festival del Cinema Nuovo.

Il Festival Internazionale del Cinema Nuovo è un concorso per cortometraggi interpretati da persone con disabilità. Oggi è un punto di riferimento importante e seguitissimo nel panorama delle attività cinematografiche per persone con disabilità. Deve la sua unicità alla partecipazione attiva di operatori e utenti di comunità, centri diurni o residenziali e associazioni di volontariato, veri protagonisti nelle diverse fasi di realizzazione dei cortometraggi.

Il Festival nasce nel 1997 grazie alle intuizioni dello psicologo Romeo Della Bella, che lo ha diretto con passione ed entusiasmo sino alla sua scomparsa nel 2016. Oggi a far crescere questo sogno c’è l’ente che del suo ideatore porta il nome, l’Associazione Romeo Della Bella in collaborazione con Mediafriends.

Quest'anno si è registrato un alto numero di cortometraggi in concorso. Grandissima la varietà dei filmati, che raccontano, in modi sempre diversi, situazioni e realtà di altissimo interesse e sensibilità, ma soprattutto la passione unica di tutti i partecipanti. Tra le 215 opere candidate ne sono state scelte 26 che, più delle altre, hanno saputo conquistare per l’originalità dei temi affrontati.

(Fotografia di ©Veikko Kähkönen Studio gentilmente concesse da FAIDD The Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities)