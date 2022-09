Le emozionanti experience Torino e Piemonte

Torino e il suo territorio non finiranno mai di sorprendere il visitatore. Per la bellezza raffinata, le atmosfere uniche, la ricchezza di proposte capaci di spaziare dalla cultura alla gastronomia, dal cinema allo sport, dall'arte alle esperienze all'aria aperta. Tante sono le opportunità offerte, ideali per soddisfare anche i gusti dei più esigenti. Queste le principali esperienze, selezionate per i nostri ascoltatori, grazie a Turismo Torino e Provincia di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale.

Extra Vermouth - L'ora del Vermouth di Torino, aromi e sapori da gustare

Fino al 31 dicembre 2022 - tutti i giorni nei numerosi locali aderenti all'iniziativa

Degustazioni di Vermouth di Torino (il celebre vino aromatizzato che compare a fine 1700 alla corte dei Savoia), fresco alla giusta temperatura, in purezza o in un cocktail, in abbinamento a ricette e prodotti locali (cinque assaggi di cui uno dolce, come richiede la tradizione storica), rivisitati in chiave moderna.

Torino + Piemonte Card

La card per l'ingresso gratuito e/o ridotto nei più importanti musei e mostre di Torino, nei castelli, nelle fortezze e nelle Residenze Reali di Torino e del Piemonte, presso molti altri siti culturali del Piemonte, sui principali servizi turistici di Torino, su attività tematiche, visite guidate, eventi di rilievo in tutto il Piemonte.

Artissima

Dal 4 al 6 novembre 2022

La principale fiera d’arte contemporanea in Italia, caratterizzata da una grande attenzione per la sperimentazione e la ricerca.

In aggiunta all'esposizione fieristica (Main Section, Monologue/Dialogue, New Entries, Art Spaces & Editions), Artissima si compone di tre sezioni organizzate da board di curatori e direttori di musei internazionali, dedicate agli artisti emergenti (Present Future), alla riscoperta dei grandi pionieri dell'arte contemporanea (Back to the Future) e al disegno (Disegni).

Merenda reale

Fino al 31 dicembre 2023



L'ora della merenda diventa un piccolo viaggio nel tempo assaporando una Merenda Reale® nei caffè storici o nelle caffetterie delle Residenze Reali aderenti all'iniziativa. Una pausa di dolcezza con una fumante cioccolata calda o un Bicerin, accompagnati da raffinate specialità rigorosamente da intingere: torcetti, lingue di gatto e canestrelli.



Audi FIS Ski World Cup a Sestriere

10 e 11 dicembre 2022

La Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile: Sestriere e la Vialattea sono sede di un doppio appuntamento dedicato alle discipline tecniche femminili sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli.

Movie on the road Cinema Tour

Fino al 31 dicembre 2022

Torino è la città dove nel 1914, grazie alla realizzazione di "Cabiria", è nata la grande industria del cinema italiano. E la tradizione cinematografica torinese è motivo di grande orgoglio e fiore all’occhiello della città. MOVIE ON THE ROAD® cinema tour invita a percorrere “le strade del cinema”, attraverso storie, curiosità e piccole sorprese.

Partendo da Piazza Vittorio Veneto si visitano le strade dove artisti di fama mondiale e premi Oscar hanno realizzato film straordinari: "The Italian Job", "Profumo di donna", "Profondo rosso", "Dopo mezzanotte", "Santa Maradona", "La donna della domenica", "Hannah e le sue sorelle", "Guerra e pace". Per vedere Torino attraverso gli occhi di Mario Monicelli, Dario Argento, Marcello Mastroianni, Stefano Accorsi, Vittorio Gassman, Woody Allen, Carlo Verdone, Gian Maria Volontè e molti altri maestri del cinema.

500 Experience



Una divertente attività a bordo delle 500 con originali pit-stop per degustare prodotti tipici lungo scenari suggestivi e luoghi insoliti, in città, in collina o negli incantevoli scenari del Patrimonio Unesco, per un’esperienza unica ed entusiasmante.