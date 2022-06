Estate al MAXXI 2022

Il prestigioso MAXXI di Roma torna a ospitare a giugno e luglio, nella sua piazza, Estate al MAXXI, il ricco calendario di appuntamenti tra performance, arte, cinema, libri/talk, musica. Tanti i grandi protagonisti degli eventi che si susseguiranno, tra cui Ernesto Assante, Pupi Avati, Gianni Berengo Gardin, Marco Belpoliti, Fabrizio Bosso, Michela Cescon, Maria Pia De Vito, Stefano Di Battista, Michela Murgia, Nicky Nicolai, Dacia Maraini.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

Tra i primi appuntamenti, l’incontro speciale del 21 giugno con Mario Botta, Claudio Strinati e Fulvio Irace, in occasione della mostra Mario Botta. Sacro e profano. Sempre il 21 giugno Dacia Maraini e Marco Belpoliti si confronteranno intorno a Pier Paolo Pasolini

Il 22 giugno Gianni Berengo Gardin, maestro assoluto della fotografia e protagonista della personale L’occhio come mestiere, dialogherà con Margherita Guccione e Alessandra Mauro, curatrici della mostra.

PERFORMANCE

Tra le performance, che offrono una visuale d’eccezione sulla performing art contemporanea, il 22 giugno Rä di Martino, nella galleria 1 del Museo, darà vita ad April 25th 2022 in occasione della mostra What a Wonderful World; Harun Morrison presenta Nothing special, un testo in evoluzione composto da 365 affermazioni che delineano scenari della quotidianità; il 28 giugno sarà la volta di HIGHER xt. di Michele Rizzo, che sottolinea la connessione tra la danza e le pratiche para-religiose; il 6 luglio sarà il momento di Wedding days di Ivan Cheng, un lavoro su infrastrutture, desiderio e distanza.

CINEMA

Torna Cinema al MAXXI con la sua decima edizione: il programma, a cura di Mario Sesti, si sviluppa attorno a due format: Extra Explore - una selezione del cinema italiano più sorprendente e innovativo, e Video Essay Film Festival (VEFF), dedicato alle nuove forme di critica cinematografica. Giovedì 30 giugno verrà proiettato Il buco di Michelangelo Frammartino, Premio Speciale della Giuria alla Mostra di Venezia. Giovedì 7 luglio sarà la volta di Io e Spotty di Cosimo Gomez, prodotto dai Manetti Bros. Giovedì 14 luglio sarà proiettato A Chiara di Jonas Carpignano. Il film sarà presentato dalla sua interprete principale, Swamy Rotolo, David di Donatello alla migliore attrice protagonista. Il 21 luglio sarà proiettato Piccolo corpo, vincitore del David di Donatello come miglior opera prima. Giovedì 28 luglio Atlantide di Yuri Ancarani, film tra i più originali degli ultimi anni. Video Essay Film Festival (VEFF), a cura di Andrea Minuz e Mario Sesti, premierà anche quest’anno i migliori video essay. Tutti i video essay scelti saranno proiettati in una serata-evento con pubblico, autori e giurati martedì 5 luglio.

MUSICA

Tre sono i grandi appuntamenti con la musica, con gli omaggi speciali a Lucio Dalla, Pino Daniele e Franco Battiato. I miti della musica italiana saranno celebrati attraverso i racconti, tutti moderati e curati da Ernesto Assante, dei loro compagni di avventura cui seguiranno rivisitazioni jazz. L'omaggio dedicato a Lucio Dalla si svolgerà martedì 19 luglio: il regista Pupi Avati e il cantautore Pierdavide Carone racconteranno il loro rapporto con Dalla. Seguirà un doppio omaggio musicale con Roberta Giallo, Stefano Di Battista e Nicky Nicolai. Martedì 26 luglio al Museo di via Guido Reni si celebra Pino Daniele, con Luciano Viti, storico fotografo di Daniele, Alessandro Daniele, figlio e personal manager del cantautore napoletano e oggi alla guida della Fondazione Pino Daniele. Dopo il talk, Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello reinterpreteranno alcuni celebri brani del cantautore. Mercoledì 27 luglio è la volta di Franco Battiato, con il fotografo Giovanni Canitano, Giovanni Caccamo, scoperto proprio da Franco Battiato e Stefano Senardi, storico discografico. A seguire, le composizioni di Battiato declinate in modo inedito dalla voce di Maria Pia De Vito, accompagnata da Giacomo Ancillotto, Matteo Bortone e Michele Rabbia.

LIBRI

Tra gli appuntamenti dedicati ai libri l’incontro tra Dacia Maraini e Marco Belpoliti. Martedì 12 luglio Maria Luisa Frisa autrice de Le forme della moda parla con Michela Murgia e Paola Ugolini per ragionare di moda a 360 gradi.

EVENTI SPECIALI | MOSTRE

Fiore all’occhiello della rassegna sono gli incontri collegati alla programmazione artistica e alle mostre in corso al Museo: il primo incontro, il 21 giugno, è il talk con Mario Botta, Claudio Strinati e Fulvio Irace, evento speciale della mostra Mario Botta. Sacro e profano; il 22 giugno evento speciale dedicato alla mostra Gianni Berengo Gardin. L’occhio come mestiere, con Alessandra Mauro e Margherita Guccione.

Tutte le informazioni, il calendario completo e il costo dei biglietti sul sito www.maxxi.art/estate-al-maxxi-2022/

Per tutto il pubblico del museo è inoltre attiva una promozione speciale: presentando il biglietto di un evento di #estatealMAXXI, si potrà accedere fino al 31 agosto con un ridotto (9 euro) alle gallerie del Museo.