Festival del Vittoriale Tener-a-mente: l'edizione 2022

E' un appuntamento estivo di grande bellezza e suggestione, quello del Festival del Vittoriale TENER-A-MENTE, giunto quest'anno alla sua undicesima edizione.

Il Festival unisce tutta la potenza della grande musica e la presenza di eccezionali performer all'incanto paesaggistico e architettonico della cornice che lo ospita: il sontuoso Anfiteatro del Vittoriale, affacciato sul lago di Garda.

Dal 26 giugno al 25 luglio sono in programma 14 concerti e la performance poetica "Più Luce!". Il Festival ospita l’unica data italiana di Beck e quella di Beth Hart, e poi, tra gli altri big, James Blunt, Michael Kiwanuka e Fantastic Negrito, Paolo Nutini (che ha esaurito i biglietti in pochi minuti, con un sold-out lampo con cui stabilisce il record del Festival) l'unica data italiana di H.E.R., Jeff Beck (atteso con very special guest), Diana Krall.

Ad anticipare le serate, lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni "Trascendi e Sali", in calendario il 25 giugno.

Il Festival promuove anche splendide iniziative come “Tener-a-mente a 4 zampe”, dedicata ai cani e ai loro padroni: a tutti loro è riservata con un’accoglienza speciale, con ciotole per l’abbeveraggio, biscotti e altri servizi offerti a coloro che prenoteranno un “posto zampa” per assistere con il proprio cane ai concerti di D. Krall, H.E.R. Jeff Beck e tanti altri artisti. Per poter acquistare i posti, basta contattare la segreteria del Festival da lunedì a venerdì dalle 10 alle 16 al numero 340.1392446. Durante gli spettacoli, ogni ospite a quattro zampe sarà protagonista di uno scatto fotografico che arricchirà la galleria dedicata sul sito del Festival. L’iniziativa nasce in ossequio al grande amore che il padrone di casa Gabriele d’Annunzio nutriva per i cani, che sempre lo hanno seguito nelle sue residenze e che ha allevato, al Vittoriale, di razza levriera e alana.

Inoltre il Festival riserva un’iniziativa speciale agli appassionati di Instagram, Instantarea: per ogni spettacolo del Festival, 2 posti saranno riservati gratuitamente a chi desidera seguire l’evento pubblicando su Instagram scatti dal vivo del concerto e del meraviglioso contesto che lo ospita, con gli hashtag #Teneramente2020, #Istantarea e tag al profilo Instagram del Festival “@anfiteatrdelvittoriale”. Per candidarsi e ottenere i posti gratuiti di Istantarea è sufficiente inviare una richiesta all’indirizzo mail info@anfiteatrodelvittoriale.it, corredata di link al proprio profilo Instagram.

I concerti del Festival del Vittoriale Tener-a-mente selezionati da Radio Monte Carlo

26 giugno Beck

27 giugno James Blunt

14 luglio Michael Kiwanuka

15 luglio Paolo Nutini

16 luglio Diana Krall

18 luglio Jeff Beck + Very Special Guest

19 luglio Beth Hart

21 luglio Fantastic Negrito

(Foto M. Andreola)