Interni Fuorisalone 2022

Torna a Milano il prestigioso appuntamento con INTERNI FuoriSalone, in programma quest'anno dal 6 al 13 giugno, in occasione del FuoriSalone 2022 e del Salone del Mobile 2022 (7-12 giugno 2022)

La mostra evento di quest'anno è INTERNI Design Re-Generation, ideata e coordinata da INTERNI, il magazine del Gruppo Mondadori diretto da Gilda Bojardi.

FuoriSalone è nato nel 1990, ideato da Gilda Bojardi e per iniziativa di INTERNI, ed è universalmente riconosciuto come evento di riferimento per il progetto di design e architettura internazionale. Il magazine INTERNI ha condiviso la fantastica e avventurosa storia del mobile e dell’arredamento italiano per più di 60 anni e ha seguito da vicino la crescita che il design ha saputo esprimere.

INTERNI Design Re-Generation è una riflessione corale sul senso del design nello spazio e negli oggetti.

Design Re-Generation vuole stimolare nuove proposte progettuali, materiche e funzionali, in cui la sostenibilità è il valore per una nuova qualità della vita.

Il concept e le tematiche di INTERNI Design Re-Generation sono stati sviluppati da Gilda Bojardi con Matteo Vercelloni e Andrea Branzi, a partire da una discussione sul rapporto tra design, natura e artificio.

Andrea Branzi ha dichiarato: "La rigenerazione è un processo chimico, prodotto dall’uomo. La rinascita un processo naturale, che può anche appartenere alla sfera metafisica. Nella rigenerazione i risultati

possono essere occasionali e imprevisti, nella rinascita seguono regole naturali o filosofiche.

Il design sembra appartenere ad entrambe le categorie. Il rapporto tra design e natura è

complesso e diffuso... I nuovi riferimenti culturali che oggi si stanno sviluppando non possono essere ricondotti alle singole discipline, ma crescono anche attraverso riferimenti inutili, poetici e contraddittori".

Questi i temi affrontati: Nuova Estetica della Sostenibilità; Natura in Città; Intelligenza Artificiale per un Design innovativo; Un futuro nuovo attraverso un design consapevole.

Martedì 7 giugno nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano,alle ore 21.00y, Live Performance della Civica Jazz Band in collaborazione con CODICEICONA e Radio Monte Carlo.

I LUOGHI

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano; Orto Botanico di Brera, Via Brera 28/ Via Fiori Oscuri 4, Milano: Feeling the Energy di Carlo Ratti Associati e Italo Rota per Plenitude, orari apertura: 6-13/06 h. 10-24; Audi HOUSE OF PROGRESS, Design Re-Generation, Lounges by Poliform, Piazza Cordusio, Milano, orari apertura: 6-13/06 h. 10-22; IBM Studios MILANO, Cappellini at IBM STUDIOS MILANO, Piazza Gae Aulenti 10, Milano, orari apertura: 6/06 su invito - 7-12/06 h. 9-20

I PROGETTI

45 progetti di cui 38 in Statale; 5 mostre; 10 micro architetture/padiglioni (De Lucchi, GG-Loop, Foggini, Alpha Tauri, Deutsche Telekom, Cobalto Studio, Zaha Hadid, Lissoni, Cmr Weinfeld); 2 labirinti; 8 sculture o progetti artistici (Perrone/Libri bianchi, GT DESIGN, Marco Nereo Rotelli, Arad, Marras, Mirage/Boschetti, Lladrò, Castagnaravelli); 2 aree lounge (Missoni e Higold); 1 progetto in Orto Botanico; 1 progetto in Audi (più un grande allestimento della location); 2 mostre da Cappellini in IBM STUDIOS MILANO: Looking to the future (racconta la propria visione del prodotto contemporaneo grazie alla lettura offerta da numerosi creativi internazionali come Bjarke Ingels, Patricia Urquiola, Jasper Morrison ed alcuni giovani) e The Slowdown Refuge (indaga il tema dell’abitare attraverso un ambiente dove design e tecnologia si fondono; in cui i pezzi storici trovano un contraltare estetico nei prodotti più innovativi).

LE INSTALLAZIONI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CORTILE DEL 700 Labyrinth Garden (progetto RAFFAELLO GALIOTTO realizzazione NARDI) - CORTILE DELLA FARMACIA The A-maze Garden (progetto LISSONI ASSOCIATI realizzazione AMAZON) - CORTILE DEI BAGNI Phoenix (progetto JACOPO FOGGINI realizzazione BETON EISACK) - HALL AULA MAGNA mostra Perpetuum Mobile – Perpetuum Mobile I mobili ballerini della casa di Enric Miralles & Benedetta Tagliabue (progetto BENEDETTA TAGLIABUE - EMBT ARCHITECTS con FUNDACIÓ ENRIC MIRALLES realizzazione AHEC - AMERICAN HARDWOOD EXPORT COUNCIL) - CORTILE D'ONORE Alis (progetto ZAHA HADID ARCHITECTS realizzazione TECNO); Supercalifragiliexpialidocious (progetto ISAY WEINFELD realizzazione, CASONE GROUP, MAPEI) Echinoidea - Biophilic Pavilion (progetto GG-LOOP realizzazione RUBNER HAUS)- Sidereal Station (progetto AMDL CIRCLE e MICHELE DE LUCCHI realizzazione WHIRLPOOL) - Fractal (progetto DEUTSCHE TELEKOM DESIGN e LAYER realizzazione DEUTSCHE TELEKOM) - Chromosaturation (progetto HANNES BOEKER E DANIEL KAINZ realizzazione ALPHATAURI) - LoveSong (progetto RON ARAD AND ASSOCIATES realizzazione CITCO) - Fabbrica (progetto PIERO LISSONI realizzazione SANLORENZO) - Cellia Life (progetto PROGETTO CMR) - La Voce di Idra (progetto ELENA SALMISTRARO realizzazione GUGLIELMI RUBINETTERIE) - Influence (progetto COBALTO STUDIO realizzazione GRUPPO ROCA) - Clean Water, please (progetto MARCO NEREO ROTELLI realizzazione EVER IN ART) - teaser to Design Re-Generation (realizzazione AUDI) - teaser to Feeling the Energy (progetto CARLO RATTI ASSOCIATI e ITALO ROTA realizzazione PLENITUDE)



SOTTOPORTICO CORTILE D'ONORE

I Giganti (progetto ANTONIO MARRAS realizzazione DE CASTELLI e FLOS) - Ode alla Conoscenza (progetto SIMONA E LORENZO PERRONE realizzazione LIBRI BIANCHI) - Tillandsia WALL Green WAVE (progetto ROBERTA STUDIO CON PAOLO MICHIELI realizzazione MICHIELI FLORICOLTURA) - Unità Abitativa (progetto DEANNA COMELLINI realizzazione G.T.DESIGN) - Le Vele della Rinascita (progetto CORSO TRIENNALE IN DESIGN E ARCHITETTURA DEGLI INTERNI realizzazione IUAD ACCADEMIA DELLA MODA) - EpicArc (progetto ANDREA BOSCHETTI - METROGRAMMA realizzazione MIRAGE) - Il Design. Un viaggio tra Italia e Spagna - 3° edizione

concorso a cura di AMBASCIATA D'ITALIA A MADRID E INTERNI MAGAZINE (progetto allestimento GIANLUCA PUGLIESE - LOWPOLY DESIGN STUDIO) - Seasons (progetto LLADRÓ CREATIVE TEAM realizzazione LLADRÒ) - Elementa (progetto OVRE.DESIGN realizzazione CERASARDA) - Strutture leggere per Pensieri Concreti (progetto FRANCO RAGGI, MARIA CHRISTINA HAMEL e CESARE CASTELLI realizzazione MILANO MAKERS) - Nuova Mineralia (progetto DIEGO GRANDI realizzazione SAIB O MATHERA BY SAIB)



LOGGIATO OVEST

Breath Reflection as Human Connection (progetti FTA-FILIPPO TAIDELLI ARCHITETTO realizzazione FUJIFILM ITALIA) - Support Library (progetto ANDREA BRANZI realizzazione PORRO) - XXXX (progetto KENZO TAKADA E K3 TEAM realizzazione K3)



LOGGIATO EST

Light is Life (progetto CASTAGNARAVELLI realizzazione LEDVANCE con EUROSTANDS)



PORTICO RICHINI E PORTICO SAN NAZARO

Mostra Poesia Do Cotidiano (curatore BRUNO SIMÕES realizzazione APEXBRASIL)



PORTALE NORD - CORTILE D'ONORE

Fabricating Culture - Don't judge a book by its cover (progetto NICOLÒ CASTELLINI BALDISSERA

realizzazione C&C MILANO)



PORTALE SUD - CORTILE D'ONORE

Endless Ceiling (progetto LUCCHESEDESIGN realizzazione HITACHI COOLING & HEATING)



PORTALE HALL AULA MAGNA - CORTILE D'ONORE

Life (progetto SCANDURRA realizzazione IGUZZINI ILLUMINAZIONE)

OUTDOOR LOUNGES - realizzazione MISSONI - Wave – a new bond between indoor ad outdoor (progetto PININFARINA ARCHITECTURE realizzazione HIGOLD GROUP)

PRESS ROOM (progetto MAC STOPA e MASSIVE DESIGN realizzazione FORBO con HEXAGRO, MURASPEC, OMNI DECOR) - FIND - FAIR DESIGN IN ASIA



ORTO BOTANICO DI BRERA

Feeling the Energy (progetto CARLO RATTI ASSOCIATI e ITALO ROTA realizzazione PLENITUDE)



AUDI HOUSE OF PROGRESS - PIAZZA CORDUSIO

Design Re-Generetion (realizzazione AUDI) - lounge POLIFORM

IBM STUDIOS MILANO - PIAZZA GAE AULENTI 10

Cappellini Slowdown Refuge (progetto GIULIO CAPPELLINI realizzazione CAPPELLINI)