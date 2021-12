10 dicembre 2010: esce il primo album postumo di Michael Jackson

Il 10 dicembre 2010 esce "Michael", il primo album postumo con inediti di Michael Jackson.

In tutto si tratta di dieci canzoni, registrate tra il 1982 e il 2009, in vari studi di registrazione e con vari collaboratori. Il disco sollevò numerose polemiche. Infatti, secondo la famiglia Jackson e molti fan dell'artista, la voce di Michael in alcune canzoni non sarebbe autentica. A cantare sarebbe stato un altro artista, tale Jason Malachi, assoldato da uno dei produttori del disco, Eddie Cascio.

Ne nacque una causa legale, intentata da una fan e sostenuta dal movimento dei consumatori e il 7 dicembre 2016 gli avvocati della casa discografica del disco e del fondo testamentario di Michael Jackson dovettero ammettere per la prima volta che i brani potevano non essere originali. IL procuratore generale della California ha dichiarato il 29 gennaio 2021: "Se qualcuno acquista un album di un artista, dovrebbe aspettarsi che le canzoni dell'album siano state realizzate da quell'artista, a meno che non sia indicato diversamente. Dobbiamo ritenere le aziende responsabili della difesa dei loro prodotti. Le aziende hanno il diritto del Primo Emendamento di comunicare, ma le loro affermazioni devono essere informate e accurate".

