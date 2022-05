Umbria Jazz 2022

Umbria Jazz, il grande appuntamento dedicato alla musica jazz, torna dall'8 al 17 luglio a Perugia per la gioia di tutti gli appassionati. E la città umbra si colorerà nuovamente di gioia, musica e indimenticabili performance.

Si torna alla formula del 2019, lasciandosi alle spalle due anni di cancellazioni (2020) o edizioni ridotte. (2021). Ora si ricomincia, con 260 eventi in dieci giorni, undici diverse location, circa 500 musicisti, al suono di tanto jazz, e molto altro, perché il festival per vocazione è aperto ad un pubblico eterogeneo: chiunque può trovare il “suono” più adatto ai propri gusti.

Arena Santa Giuliana è come sempre il main stage serale per i grandi eventi; i concerti pomeridiani sono al Teatro Morlacchi; la Galleria Nazionale dell’Umbria ospita due set, alle ore 12 e alle 15,30; in Via della Viola club notturno con resident band e jam session. Lo stesso spazio è aperto per i concerti serali. Tornano anche i concerti gratuiti all’aperto e oltre ai tradizionali palchi in Piazza IV Novembre e ai Giardini Carducci, se ne apre un altro in Piazza Matteotti, dedicato allo Swing. Buona musica anche nei ristoranti del centro storico: quello aperto nell’Arena prima dei concerti serali, e i due locali abituali: La Bottega del vino, La Taverna.

LE DIRETTE E LE INTERVISTE DI RADIO MONTE CARLO

Radio Monte Carlo è radio ufficiale e farà vivere a tutti gli ascoltatori, quelli presenti a Perugia e quelli in tutta Italia, una vera emozionante esperienza grazie alle dirette e interviste. Un coinvolgimento a 360 gradi che fa vivere in tempo reale l’atmosfera unica che si respirerà a Perugia. Dall’8 al 17 luglio infatti, da una speciale postazione allestita nel cuore della città, Radio Monte Carlo farà vivere a tutti gli ascoltatori, quelli presenti e quelli in tutta Italia, una vera emozionante esperienza grazie ai programmi in diretta e alle interviste che si susseguiranno per tutto il periodo di Festival.

Le interviste di Rosaria Renna e Max Venegoni in “Due come noi”, di Isabella Eleodori e Alberto Davoli in “Happy Together”, di Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo in “Take it Easy” e di Nick the Nightfly coinvolgeranno in maniera memorabile gli ascoltatori.

L'ARENA SANTA GIULIANA

L’Arena Santa Giuliana è la sede dei grandi eventi serali. Si spazia tra vari generi. Per il jazz, Herbie Hancock, Comet Is Coming, Diana Krall, Samara Joy e Pasquale Grasso Trio; per il rock Jeff Beck, con un ospite speciale; per il soul il progetto Memphis di Dee Dee Bridgewater e gli Incognito; per il blues la rivelazione degli ultimi decenni, Christone “Kingfish” Ingram: per il funk Cory Wong e Funk Off con Mark Lettieri. E poi Brasile (con Marisa Monte, Gilberto Gil, il nuovo talento Pedro Martins) e Cuba (con Cimafunk, Gonzalo Rubalcaba e Aymee Nuviola). Oltre a Tom Jones, Joss Stone, Jamie Cullum.

Questo il programma completo dell’Arena Santa Giuliana:

8 luglio: Mark Lettieri e Funk Off.

9 luglio: protagonista è il Brasile con due Marisa Monte e Gilberto Gil. Nel tour di quest’anno Gilberto Gil sarà circondato da figli e nipoti in qualità di musicisti, cantanti, compositori, arrangiatori.

10 luglio: Gonzalo Rubalcaba e Aymee Nuviola; Cimafunk.

11 luglio: Jamie Cullum; Christone “Kingfish” Ingram

12 luglio: torna Dee Dee Bridgewater, che fa parte della storia del Festival. Nel 1973 aprì la prima edizione quando era una ragazza che cantava nella notevolissima Orchestra di Thad Jones e Mel Lewis. A dividere il palco con la Bridgewater saranno gli Incognito, punto di riferimento della scena dell’acid jazz inglese e mondiale.

13 luglio: The Comet is Coming, esploratori sonori assolutamente originali nel magmatico ribollire della scena londinese contemporanea opera una miscela esplosiva di nu jazz, psichedelica, rock, elettronica, funk, afrobeat. Nella stessa serata Cory Wong, chitarrista, bassista, songwriter, produttore dalle molteplici influenze jazz, rock, soul, funk.

14 luglio: è il momento della grande icona del jazz Herbie Hancock, inarrivabile performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, influencer per più̀ di una generazione di musicisti.

15 luglio: Diana Krall

16 luglio: Tom Jones

17 luglio: Jeff Beck + special guest

Tra i protagonisti dei concerti all’Arena santa Giuliana ci saranno anche il trio di Pasquale Grasso con Samara Joy, opening act per i concerti del 16 e 17 luglio (Tom Jones e Jeff Beck) e Pedro Martins il 15 luglio (Diana Krall). Inoltre tutte le sere Accordi Disaccordi con Anais Drago al Restaurant Stage dell’Arena dalle 19.30

Scopri tutto su www.umbriajazz.it

IL CONAD JAZZ CONTEST

In occasione di Umbria Jazz, torna anche il Conad Jazz Contest, concorso dedicato a musicisti emergenti under 28 giunto alla sua nona edizione. Una grande occasione per 10 giovani band, selezionate dalla community online e da una giuria artistica presieduta da Stefano Bragatto, Direttore di Radio Monte Carlo, che avranno l’occasione di esibirsi sul prestigioso palco di Umbria Jazz.

Le band che intendono misurare il loro talento possono iscriversi fino al 1 giugno 2022 (gratuitamente) caricando almeno tre brani del loro repertorio sul sito www.conadjazzcontest.it. In palio, come sempre, l’esibizione sul prestigioso palco di Umbria Jazz e un grande supporto all’avvio della carriera per i primi classificati.

Tornano anche le manifestazioni UJ4KIDS, dedicata a bambini e ragazzi e le CLINICS, che offrono a studenti di tutte le parti del mondo di perfezionarsi nel mestiere del jazzman.

Umbria Jazz conferma e perfeziona la sua “economia verde” in materia di riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata, energia da fonti rinnovabili, diminuzione delle emissioni.

Inoltre, unendo musica e grande pittura, la Galleria Nazionale dell'Umbria, che riapre il 1 luglio dopo un anno di lavori, ospita imperdibili concerti in una raffinata dimensione cameristica.