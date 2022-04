Orticola 2022

Appuntamento a maggio con la 25ma edizione di Orticola, la mostra-mercato di fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi, in calendario a Milano, ai Giardini Pubblici Indro Montanelli, da giovedì 5 dalle ore 14,00 alle ore 18,30 e fino a domenica 8 maggio 2022 dalle ore 9,30 alle ore 19,30

Orticola torna così nella sua veste tipica e nella sua data storica e ci racconta anche alcune pillole dei suoi magici 25 anni, in cui ci ha fatto conoscere piante strane, sconosciute, particolari. La mostra-mercato Orticola ha visto la luce nel 1996 (anche se effettivamente la sua prima edizione risale al 1866) ed è diventata la più importante vetrina italiana per il vivaismo nazionale e

internazionale di ricerca e di collezione: partendo da 37 espositori del 1996, ha raggiunto i 150 di quest’anno. Nel corso degli anni ha emozionato con iniziative come il Giardino dell’Uva, quello delle Farfalle, il Giardino dei Tessuti, gli Orti Fioriti, l’esposizione di rose.

Per celebrare questi “magici” 25 anni sarà presentata per la prima volta in mostra la Paeonia ‘Orticola Milano’, creata da Roberto Gamoletti e registrata all’American Peony Society.

Dialoghi in giardino

Quest’anno va in scena la prima edizione di “Dialoghi in giardino”, un nuovo palinsesto ricco di incontri, dibattiti e presentazioni con ospiti internazionali, personalità istituzionali ed esperti botanici. Quest’anno Orticola presenta poi un gruppo di nuovi vivaisti, giovani, start up, eredi di famiglie: ai quattro già presentati a marzo, Fattipomodorituoi, di Carmagnola (TO), Lemonflor, di Giovanni Rizzo a Terme Vigliatore (ME), Rosso Tiziano di San Cesareo (Roma) e Renato Ronco Vivai di Ciriè (TO) Torino, si aggiungono altri l'Azienda Vivaistica Frutticoltura Orvieto, specializzata nella produzione di piante da frutta di varietà moderne e autoctone, l'Azienda Agricola D’Aleo, a San Cipirello, nell’entroterra occidentale siciliano, che coltiva piante mediterranee e vanta una collezione composta da 100 esemplari di Passiflora e Plant that Plant, attività di vendita al dettaglio di Malmö in Svezia.





Water Nursery, vivaio di Latina specializzato in piante acquatiche presenta eccezionalmente per la prima volta in Italia ad Orticola Nymphaea thermarum, un vero e rarissimo gioiello della Natura originaria del Rwanda, scomparsa e salvata dall’estinzione da Carlos Magdalena, botanico e orticoltore di Kew, a Londra. E tanti sono gli altri fiori stupefacenti: la Dionaea muscipula ‘Carboni Ardenti’, che mangia con la bocca proprio come noi, o la Plantago sempervirens, che cresce in ambienti calpestati; la Marrubium friwaldskyanum, specie endemica bulgara.



Tornano anche i momenti gratuiti di incontro per adulti e bambini, tra conferenze e laboratori, presentazioni di libri, corsi di decorazione floreale.

L'equilibrio con la Natura



Tema di quest'anno è l'equilibrio con la Natura: circondarsi di piante influisce positivamente

sul nostro umore, migliora notevolmente la qualità della nostra vita, ha un effetto positivo sul nostro benessere psico-fisico. È un bisogno innato di cui ora siamo più consapevoli: sappiamo che dobbiamo riconciliarci con i suoi ritmi, come teorizzava nel 1984 il testo Biofilia del biologo statunitense Edward O. Wilson. La biofilia è l’insieme delle connessioni che gli esseri umani inconsciamente cercano con il resto del mondo vivente e si traduce nel progettare cercando un nuovo equilibrio con la Natura. Orticola vuole farsi portavoce di questo nuovo sentimento invitando tutti a riflettere su questo tema: le piante fanno bene sotto molti punti di vista, tra piante officinali, giardinaggio come attività di rilassamento psicologico, giardini terapeutici. Un ambiente che ospiti delle piante allevia l’impegno della mente e allo tempo stesso la tiene attiva, la tranquillizza, la rivitalizza e crea benessere

all’intero organismo. A Orticola 2022 potremo vedere e conoscere le piante che più “fanno bene”, anche al corpo e alla mente.

L’immagine Orticola 2022 è curata da Chiara Pomati e si esprime attraverso una serie di Tableaux Vivants, in cui convivono piante, animali e insetti. L’idea è far diventare Orticola un omaggio alla Natura, un portare tra le mura cittadine l’incanto che dentro ad essa si nasconde.



Nella mattinata di giovedì 5 maggio sono all’opera due giurie: la Giuria Botanica, composta da 10 esperti del settore che assegna i Premi per le migliori collezioni botaniche, le piante più significative per rarità e bellezza e il premio per i piccoli vivai; e la Giuria di Stile che invece consegna i premi alla migliore esposizione, alla creatività e originalità e alla carriera. La Giuria Botanica accoglie due prestigiosi ospiti: Carlos Magdalena (botanico e orticoltore nel Tropical Nursery, il vivaio di piante tropicali dei Royal Botanic Gardens di Kew, a Londra) e Michael Marriott (uno dei più importanti rodologi al mondo, noto anche come designer di roseti)

Da 25 anni Orticola di Lombardia, Associazione senza scopo di lucro, devolve i proventi derivanti dall’organizzazione della mostra mercato al verde cittadino.

FuoriOrticola

Quest'anno giunge alla sua quarta edizione il circuito di FuoriOrticola, che coinvolge in una vero trionfo di fiori e iniziative in tema le vetrine e i luoghi di cultura cittadini. Tanti gli eventi diffusi nei luoghi più carismatici della cultura milanese e dello shopping più chic. Per la prima volta alcuni dei musei del circuito FuoriOrticola 2022 aprono i loro portoni alle sculture floreali ispirate alle opere di grandi pittori create dal team di Pastor Flower. Da lunedì 2 a domenica 8 maggio 44 vetrine, di cui 10 legate alle “imprese storiche”, negozi di grande tradizione con più di 25 anni di storia, hanno scelto di “fiorire” con FuoriOrticola. Le vetrine fiorite amiche di FuoriOrticola22 si potranno ammirare in oltre 20 strade della città, nei 7 distretti più famosi per lo shopping e per la storia culturale cittadina… dal Quadrilatero, a Porta Romana, da Porta Venezia a Porta Garibaldi, a Zona Magenta fino in Zona Pagano. Inoltre quest’anno con FuoriOrticola, “si va Fuori Porta”: Villa Carlotta a Tremezzo, Villa Melzi d’Eril a Bellagio e Villa Monastero a Varenna aprono i loro cancelli.

Tutti i dettagli disponibili sul sito www.orticola.org



L’acquisto dei biglietti è esclusivamente on line sul sito orticola.org e midaticket.it