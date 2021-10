FieraCavalli 2021

Appuntamento con la 123a edizione di Fieracavalli, il salone dedicato al mondo equestre, in calendario a Veronafiere dal 4 al 7 e dal 12 al 14 novembre, per un doppio week end all'insegna della passione per il grande sport e le rassegne allevatoriali.

La manifestazione, punto di riferimento del mondo equestre internazionale, ha tra gli eventi più attesi la ventesima edizione della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli Longines FEI Jumping World Cup™.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

Particolarmente ricco il calendario degli appuntamenti, che prevedono anche la Rassegna delle razze italiane e il Concorso Europeo Riservato al Purosangue Arabo.

Occhi naturalmente puntati sulla ventesima edizione della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli Longines FEI Jumping World Cup™, in programma nel primo weekend della manifestazione (4-7 novembre).

Il nostro Marco Porticelli ci racconterà tutti i momenti più emozionanti della competizione in diretta da Fieracavalli.

In programma anche le finali dei due concorsi nazionali targati Fieracavalli: l’Italian Champions Tour e il GP 123x123. Debutta inoltre quest’anno la competizione TOP Team, dove i più celebri binomi di Scuderia 1918 e i cavalieri selezionati da Jumping Verona si sfideranno per beneficenza.

Come da tradizione, Fieracavalli riserva ampio spazio alla Rassegna delle razze italiane; è invece il Purosangue Arabo il protagonista del Concorso Europeo e del B International Show; Al Cavallo da Sella Italiano è dedicata la Finale del Circuito allevatoriale; il Salone del Cavallo Iberico ospita infine circa 100 esemplari di cavalli tra PRE, Lusitani, Hispano Arabi, protagonisti dello show iberico, oltre ai cavalli Frisoni.

A essere valorizzato sarà anche il turismo equestre, ovvero quello lento, sostenibile e a contatto con la natura, per scoprire la bellezza dell’Italia dall’alto di una sella. Non mancano l'Area Family, con momenti ludici e laboratori artistico-didattici dedicati ai bambini e la mostra di arte contemporanea a tema equestre ART&CAVALLO, con artisti internazionali.

I padiglioni di Fieracavalli

Padiglione 1 - mette in mostra la biodiversità equina del territorio italiano dal 4 al 7 novembre; dal 12 al 14 novembre spazio alle razze americane Quarter Horse, Appaloosa e Paint Horse e ai Cavalli Quarab, incrocio tra un cavallo arabo e un Quarter Horse. Special Event dedicato alla disciplina FISE degli Attacchi.

Padiglione 2 - ospita la Rassegna delle Razze Italiane Iscritte a Libro e registro riconosciute dal MIPAAF (dal 4 al 7 novembre) e il salone del Cavallo Iberico e Frisone, tra competizioni di Dressage, Alta Scuola e Doma Vaquera (dal 14 al 14 novembre).

Padiglione 3 - dedicato al cavallo da sella italiano (dal 4 al 7) e al Westernshow con le sue discipline americane: Team Peening e il Ranch Sorting (dal 12 al 14 novembre).

Padiglione 4 - ospita interviste, incontri e tavole rotonde sul turismo equestre e su progetti di inclusione sociale.

Padiglione 5 - in collaborazione con FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) è dedicato alle gare per professionisti ed amatori, con le giovani promesse dell’equitazione nazionale nel Salto Ostacoli. Tra gli appuntamenti, il 45º Gran Premio delle Regioni Under 21 e il National Pony Show.

Padiglione 6 - ospita l'area commerciale.

Padiglione 7 - vetrina per le proposte più esclusive e le attrezzature all’avanguardia.

Padiglione 8 - ospita dal 4 al 7 novembre la celeberrima Longines Fei Jumping World CUp™, oltre all’Italian Champions Tour, al GP 123x123 e alla competizione TOP Team. Dal 12 al 14 novembre è invece la volta del Campionato Europeo del cavallo Arabo, della Verona International Cup, della National Pony Show e della top Ten Ambassador. Sabato 6 alle 19:30 avrà luogo in anteprima assoluta Verona Auction, l’asta internazionale dedicata interamente al cavallo italiano.

Come da decreto-legge del 23 luglio 2021, per accedere al quartiere sarà necessario esibire il Green Pass o aver effettuato entro le 48 ore precedenti un tampone con esito negativo.

Tutte le informazioni e il programma completo sul sito www.fieracavalli.it