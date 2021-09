Palermo si anima nuovamente, dal 24 al 26 settembre, delle note e delle melodie del pianoforte. Torna infatti il Festival Piano City Palermo, che coinvolgerà oltre dieci luoghi speciali del capoluogo siciliano.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

Piano City Palermo, giunto alla sua quarta edizione, farà scoprire oltre 10 luoghi simbolici della città, ognuno pensato ad hoc per le particolari condizioni che stiamo vivendo, come lo Stand Florio, il Teatro Massimo, il Nautoscopio, i Cantieri Culturali alla Zisa, Santa Maria dello Spasimo, Palazzo Abatellis e altri ancora.Un mosaico ricco di storia e musica, tra giovani talenti, ospiti nazionali e internazionali, composizioni originali, prime esecuzioni assolute e omaggi ai grandi musicisti.

Piano City Palermo è un’iniziativa musicale nata dall’omonimo festival milanese per creare un ponte culturale tra le due città e può vantare un forte coinvolgimento cittadino, nell'ottica di dar vita a una città sempre più vivibile e aperta e adesso è uno degli eventi diffusi più amati dai cittadini di Palermo, e non solo.

Gli attesi concerti all’alba saranno in due location mozzafiato che raccontano il passato e la modernità di Palermo: sabato 25 alle ore 06.30 Giuseppina Torre eseguirà al Nautoscopio le composizioni tratte dal suo ultimo album “Life Book”; domenica 26 alla stessa ora ai Bastioni di Santa Maria dello Spasimo Diego Spitaleri eseguirà sue musiche originali.

Novità di quest’anno sono i Piano Talk, un dialogo con la direttrice artistica di Piano City Palermo Ricciarda Belgiojoso, il giornalista Gery Palazzotto e ospiti d’eccezione. Appuntamento alle ore 09.30 di sabato 25 e domenica 26 negli spazi del ristorante Gagini.

"Piano City Palermo si conferma una manifestazione capace di adattarsi ai cambiamenti della città e, allo stesso tempo, di valorizzarne i luoghi più importanti", ha dichiarato il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando "Ed è il senso profondo di questa edizione della manifestazione: riscoprire le bellezze di Palermo, insieme, attraverso il valore universale della musica con protagonista il pianoforte. Tradizione, valorizzazione e sostenibilità sono gli elementi fondamentali di un festival che è ormai uno dei punti stabili di riferimento culturale della città di Palermo".

Il programma completo degli eventi di Piano City Palermo è disponibile sul sito ufficiale della rassegna

Per partecipare agli eventi è obbligatorio prenotarsi sul sito ufficiale dell’evento. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria. Per accedere ai concerti sarà necessario mostrare la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass), come previsto dal decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105.

Questi i concerti suggeriti da Radio Monte Carlo

SABATO 25 SETTEMBRE

Nautoscopio, Piazza Capitaneria di Porto

06:30 – Giuseppina Torre - “Life Book” Musiche originali

Circolo della Vela Sicilia, Viale Colapesce 1

18:00 – Luigi Ranghino - “Canzoni d’Autore” Rivisitazioni dei brani più famosi di Lucio Dalla, Vasco Rossi, David Bowie, Eagles e molti altri, inframezzate da improvvisazioni ispirate dalle canzoni stesse

Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili 4

20:30 – Arturo Stàlteri- “Omaggio a Battiato”

Stand Florio, Via Messina Marine 40

21:00 – Remo Anzovino

Fattoria di Danisinni, Via Danisinni

17:00 – Rosario Lo Franco

Chiesa Santa Maria dello Spasimo, Piazza Carlo Maria Ventimiglia 10

20:30 – Elpidia Giardina