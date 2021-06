Yann Tiersen in concerto a Milano

E' una meravigliosa notizia quella del ritorno di Yann Tiersen nel nostro paese. Il grande musicista bretone è infatti atteso il 22 febbraio 2022 al Teatro Arcimboldi di Milano, per l'unica data italiana del suo tour. I biglietti sono disponibili da venerdì 18 giugno alle ore 10 sui principali circuiti di prevendita.

E' l'attesa occasione per presentare il nuovo album "Kerber", in uscita nell'agosto del 2021. Ad anticipare il disco, il singolo "Ker al Loch", raffinato mix di pianoforte e musica elettronica.

Tiersen ha raccontato così le atmosfere dell'album: «Probabilmente il pensiero che viene istintivo è "ah, è musica da piano", ma in realtà non è così. Ho lavorato partendo dalle tracce al piano ma non sono quelle le parti centrali, le parti importanti. Il contesto è la cosa più importante, il piano è stato la base per creare qualcosa su cui l’elettronica potesse funzionare».

L'album prende il nome da una cappella di un paesino sull’isola dove Tiersen vive, Ushant. Ogni canzone è legata a un luogo e racconta così per musica il paesaggio che circonda l'abitazione del grande artista. Il 20 luglio, esce anche un libro di spartiti con tutti e sette i brani per Solo Piano, con prefazione di Tiersen.

La clip di "Ker al Loch" è stata realizzata dal regista Sam Wiehl, che ha descritto così il video: «Usando le astratte immagini geografiche create da Katy Ann Gilmore, l’artista che ha creato la copertina dell’album, come un punto di partenza e prendendo ispirazione dalla costa di Ushant e dalla natura, abbiamo creato un mondo di immagini (che vanno da elaborazioni di paesaggi immaginari, mari e condizioni atmosferiche, fino a reazioni chimiche e microbiologiche) che catturano la bellezza e la grandezza delle composizioni di Tiersen»