Umbria Jazz 2021: torna il grande viaggio nel cuore della musica!

Torna, per la gioia di tutti gli appassionati della grande musica, l'appuntamento con Umbria Jazz, in programma dal 9 al 18 luglio. Perugia torna a colorarsi di musica e indimenticabili performance.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale e farà vivere a tutti gli ascoltatori, quelli presenti a Perugia e quelli in tutta Italia, una vera emozionante esperienza grazie alle dirette e interviste: ben 100 ore di diretta in 10 giorni, con Nick The Nightfly, Rosaria Renna e Max Venegoni, Isabella Eleodori e Alberto Davoli, Maurizio DiMaggio!

Questo il programma completo dell’Arena Santa Giuliana:

9 luglio

Emmet Cohen Trio con Samara Joy

JLCO con Wynton Marsalis



10 luglio

Stefano Bollani

Billy Hart Quartet con Ethan Iverson

11 luglio

Enrico Rava / Fred Hersch Duo

“Al Gir dal Bughi” con Dino Piana, Enrico Rava, Franco Piana, Dado Moroni, Gabriele Evangelista, Roberto Gatto

Julian Lage Trio

12 luglio

Cécile McLorin Salvant Duo feat. Sullivan Fortner

Jamie Cullum

13 luglio

Edmar Castaneda / Grégoire Maret “Harp vs. Harp”

Progetto speciale per Umbria Jazz

“Correspondence” con Gianluca Petrella, Pasquale Mirra, Riccardo Onori, Blake Franchetto, Simone Padovani, Kalifa Kone, Reda Zine, DEM

14 luglio

Brad Mehldau Trio

Branford Marsalis Quartet



15 luglio

Paolo Fresu “Heroes – Omaggio a David Bowie” con Petra Magoni, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, Christian Meyer

Imany “Voodoo Cello”

16 luglio

“A solo evening with” Ben Harper

Angélique Kidjo



17 luglio

Cuban night

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola “Viento y Tiempo”

Cimafunk

18 luglio

Quinteto Astor Piazzolla

Gino Paoli & Danilo Rea

Funk Off on stage & Gino Paoli

Scopri tutto su www.umbriajazz.it