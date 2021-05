Moby: Radio Monte Carlo presenta il nuovo album in anteprima

Radio Monte Carlo ti fa scoprire in anteprima il nuovo, atteso album di Moby, "Reprise"

Da lunedì 24 a giovedì 27 maggio ogni sera durante Monte Carlo Nights ascolta un brano estratto dall'album "Reprise" presentato da Nick e Moby in persona!

Reprise" esce il 28 maggio su Deutsche Grammophon.

Nel disco Moby reinventa i momenti salienti della sua carriera trentennale.

L'artista ha deciso di farsi affiancare dalla Budapest Art Orchestra e da numerose guest star (tra cui Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn , Skylar Grey e Vikingur Ólafsson) per ripresentare alcune delle sue hit, come "Porcelain", "Go", "Extreme Ways", "Natural Blues" e "Why Does My Heart Feel So Bad?".

Nel 2021 oltre a "Reprise" uscirà anche un film documentario, "MOBY DOC", distribuito nelle sale statunitensi e sulle piattaforme digitali il 28 maggio. Nella pellicola Moby stesso riflette sulla sua turbolenta vita personale e sulla sua musica, dalle band punk underground alla sua carriera da solista in vetta alle classifiche, tra interviste a David Lynch e David Bowie, rievocazioni, testimonianze e filmati d'archivio.