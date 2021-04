Appuntamento dal 12 al 23 aprile con INTERNI Designer's Week, la manifestazione con cui Milano riconferma il suo ruolo centrale nel campo del design internazionale e con il Sistema INTERNI vuole ripartire dalla creatività, dalla produzione e dalla comunicazione.

L'edizione del 2021 è una manifestazione urbana dedicata all’Industrial e Furniture Design, inteso come cultura del progetto e dell’innovazione. Tema di quest'anno è il Saper Fare dell’Industria Italiana, con un focus sugli aspetti della Sostenibilità e dell’Economia Circolare. Durante i giorni della manifestazione, le più importanti aziende del settore italiane ed estere presenteranno (presso i rispettivi showroom a Milano o presso le sedi aziendali, nel rispetto delle indicazioni sanitarie del momento) le nuove collezioni e le più attese anteprime di prodotto.

INTERNI metterà in rete tutti gli appuntamenti, le presentazioni, le conferenze, amplificando progetti, opinioni, storie, prodotti, idee e persone che le generano. In programma dieci giorni di incontri, interviste, dibattiti virtuali, per discutere del futuro del design. INTERNI DESIGNER'S WEEK TALKS avranno luogo dal 13 al 22 aprile al Meeting Point di INTERNI, l’Istituto Marangoni in via Cerva 24, e saranno visibili dalle 18.30 sulla homepage di INTERNI (www.internimagazine.it) e sul canale youtube

L’agenda delle Talk verrà pubblicata quotidianamente sul portale internimagazine.it mentre ognuno dei temi dei Talk verrà approfondito, sempre sul sito, con interviste e inchieste pubblicate nella sezione Interni Design Journal e con post dedicati sui canali Instagram e Facebook di Interni.

INTERNI Designer's Week, l'ormai celebre fenomeno urbano che anima la città di Milano nella settimana del Salone del Mobile, è nato proprio per iniziativa di INTERNI nel 1990. Il magazine INTERNI ha infatti condiviso la fantastica e avventurosa storia del mobile e dell’arredamento italiano per più di 60 anni e ha seguito da vicino la crescita che il design ha saputo esprimere. INTERNI promuove inedite alleanze creative tra progettisti, imprese, esponenti della cultura e operatori del progetto nel senso più ampio, è un osservatorio attento e aggiornato del mondo del progetto, anticipatore di tendenze nel campo del design e dell’architettura.

Durante la INTERNI Designer's Week sarà allestita l’installazione temporanea United for Progress, progettata da Mario Cucinella nel parco BAM - Biblioteca degli Alberi di Milano. Qui la sua forma pura, semplice e circolare si relaziona con il contesto verde inserendosi tra le linee geometriche del parco. Leit motiv è il segno dell’infinito che racconta l’andamento della struttura e rappresenta l’idea di un modo di essere dove luoghi, persone e competenze sono al centro di un percorso volto

BAM - Courtesy BAM, credit. Cherchi

La Biblioteca degli Alberi di Milano è un parco pubblico cittadino progettato dallo studio olandese Inside|Outside Petra Blaisse. Privo di recinzioni, con i suoi 10 ettari di estensione è un esempio unico in Italia di giardino contemporaneo concepito come una biblioteca botanica urbana. Vanta oltre 100 specie botaniche, 500 alberi che formano 22 foreste circolari e 135.000 piante tra aromatiche, siepi, arbusti, bulbi, rampicanti, piante acquatiche ed erbacee. La vegetazione crea un disegno di stanze verdi, campi irregolari, prati fioriti, piccole piazze e aree attrezzate dedicate al picnic e al relax.

Marangoni- Courtesy Ist.Marangoni