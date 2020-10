Focus Live 2020

Torna Focus Live, il Festival della divulgazione scientifica, che per l'dizione 2020 si presenta con una nuova formula. Un mese di dirette social per avvicinarsi all’evento e poi il clou a Milano dal 19 al 22 novembre, con una maratona web di 40 ore no stop, dal palco del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, in diretta sulle piattaforme digitali e social.

Il tema dell'edizione 2020 è "Frontiere".

Il Festival è organizzato da Focus (il mensile più letto in Italia, punto di riferimento di appassionati e curiosi di tecnologia, scienza, natura, medicina e innovazione) e quest'anno vanta tra gli ospiti premi Nobel, astronauti e luminari da tutto il mondo.

A partire dal 15 ottobre, ogni settimana, al via gli incontri in streaming per discutere di scienza, attualità e società con i protagonisti del nostro tempo. Tra questi lo scienziato Andrea Crisanti, il guru della tecnologia Roberto Cingolani, i divulgatori Adrian Fartade e Gabriella Greison, la sportiva Federica Brignone, il mentalista Vanni De Luca. Dal 19 al 22 novembre si entra nel vivo della manifestazione, a cui si potrà assistere in diretta dal museo esclusivamente attraverso i canali digitali nelle piattaforme web e social di Focus. Su live.focus.it sarà poi possibile cimentarsi in esperienze interattive straordinarie, come controllare via Web un robot, visitare un laboratorio del museo Leonardo da Vinci o le serre dell’Orto Botanico di Padova, viaggiare in 3D attraverso i resti di una supernova, ma anche partecipare via Zoom a incontri speciali con scienziati ed esperti.

Oltre 60 gli ospiti. Tra loro il climatologo Riccardo Valentini, premio Nobel 2007, Andrea Crisanti e Ilaria Capua, alfieri della lotta a Covid-19, Umberto Pelizzari, il più grande apneista di tutti i tempi, Andrea Muzi, campione del mondo di memoria, gli astronauti Maurizio Cheli, Umberto Guidoni e Paolo Nespoli. In questa edizione sono ospiti anche alcuni personaggi dello spettacolo particolarmente attenti alla tecnologia e all’innovazione: Fedez, Francesca Michielin, lo scalatore Marco Confortola, lo youtuber FAVIJ.

“Le frontiere sono fatte per essere superate. E con Focus Live quest’anno diamo la parola a chi questo lo fa bene, per mestiere e per vocazione, tutti i giorni, ognuno nel suo ambito”, ha detto il direttore di Focus Raffaele Leone. E il direttore di Focus Live Jacopo Loredan ha aggiunto: “Scienziati, studiosi, atleti, esploratori, star della divulgazione, della creatività a tutto tondo via Internet, dell’entertainment e dell’impegno sociale. Ognuno di questi punti di vista è utile per esplorare insieme a 360° le ambizioni e le sfide che ci stanno davanti ora e nei prossimi anni del XXI secolo”.

giovedì 19

ore 14.05 Federica Brignone, Larissa Iapichino - Ai limiti del mio fisico

ore 16.25 Luca Parmitano - La terra vista da lassù

ore 17.35 Umberto Pellizzari - Un respiro è per sempre

venerdì 20

ore 15.10 Furio Honsell - Matematica di frontiera

ore 15.45 Fedez - A social experiment?

ore 18.50 Umberto Guidoni - Le più belle immagini dallo spazio

Sabato 21

ore 13 Maurizio Cheli - Il colmo per un pilota

ore 14.15 Alessandro de Concini, Maurizio Muzii, Vanni De Luca - L'arte e la scienza della memoria

ore 17.50 Lorenzo Ostuni (Favij) - I creator del web

Domenica 22

ore 13.40 Michela Balconi - La supermacchina della verità

ore 15.55 Marco Confortola

ore 18.25 Luca Argentero Pierdante Piccioni

ore 20.40 Paolo Nespoli Verso l'ultima frontiera

