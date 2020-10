Blue Note: i live di ottobre

Radio Monte Carlo e il Blue Note di Milano insieme nel segno della musica di qualità.

Questi i live di ottobre selezionati da Radio Monte Carlo.

7 ottobre - Hailey Tuck

Una cantante jazz giovane e dal grande, originale talento. Nata e cresciuta ad Austin, Texas, appena possibile si è trasferita a Parigi, diventando nota nella scena underground della città. Ha anche aperto il concerto di Jamie Cullum a La Cigale. Anche il suo debutto a New York è stato un successo di pubblico e critica.

14 ottobre - Celebrate Brazil!

Jazz e musica brasiliana si incontrano per raccontare i grandi autori degli anni d’oro della bossa nova e del samba jazz, come Jobim e Gilberto Gil. Sul palco del Blue Note, Ana Flora (voce), Enzo Lo Greco (contrabbasso), Gianni Lo Greco (batteria), Alberto Bonacasa (piano). Una serata ricca di melodie sognanti, ritmi e armonie cariche di gusto e colori. Anche dalla cucina note, profumi e sapori di ispirazione brasiliana coinvolgeranno tutti i vostri sensi.

21 ottobre - Sagi Rei

Il cantautore israeliano diventato un vero e proprio fenomeno di culto torna al Blue Note in duo con la moglie e pianista Helena., per pproporre i più grandi successi del suo repertorio,e alcune cover inedite, saranno proposte in duo acustico. La meravigliosa voce del cantante israeliano sarà accompagnata da arrangiamenti delicati e dolci che faranno sognare gli spettatori. Sagi si è esibito con Mario Biondi nel tour teatrale del 2012 e ha firmato il singolo “L’amour Toujours ( I’ll Fly With You)” scelto nel 2009 come accompagnamento musicale di un celebre spot di lingerie

28 ottobre- Camille Bertault

Per la prima volta sul palco del Blue Note arriva quest'artista virtuosa e spiritosa, che mixa jazz e chanson francese. Quello di Camille è uno stile musicale personalissimo fatto di ritmi e note frizzanti e testi scanzonati. Camille interpreta con vertiginosa precisione e disinvoltura l’aria delle Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, riprende Comment te dire adieu di Serge Gainsbourg o la surreale Conne di Brigitte Fontaine e La Femme coupée en morceaux di Michel Legrand, scrive e canta in brasiliano su alcuni pezzi di Wayne Shorter e in francese su quelli di Bill Evans.