Piano City Milano Preludio 2020: appuntamento venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio

Piano City Milano dà appuntamento per venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio, per dare un contributo alla ripartenza di Milano organizzando una tre giorni di live streaming di pianoforte ed eventi simbolici per le strade della città. Un’iniziativa che è anche anteprima della 9° edizione di Piano City, prevista entro l’autunno.

La manifestazione, battezzata Piano City Milano Preludio 2020 vuole invitare i cittadini a continuare a credere nella forza della città per vivere una nuova normalità e un nuovo inizio

I concerti sono visibili in streaming sul sito pianocitymilano.it e sulla pagina Facebook di Piano City Milano e coinvolgono artisti milanesi e internazionali che, uniti dalla passione per la cultura e dal desiderio di tornare presto ad esibirsi dal vivo, hanno aderito con gioia all’iniziativa.

Tra i primi nomi confermati Ludovico Einaudi, Rufus Wainwright, Davide Cabassi, Paolo Jannacci. Gli artisti presenteranno in diretta musica in collegamento dalle loro case e per la prima volta dopo il lockdown i concerti faranno rivivere le strade della città. Nel corso del weekend infatti piano tandem e piano risciò circoleranno per le vie cittadine, dal centro ai quartieri periferici, per far ascoltare la musica dalle finestre e dai balconi di casa.

Alcuni concerti saranno fruibili in streaming in luoghi simbolo della città come dal Museo del Novecento, Museo Poldi Pezzoli, Casa Museo Boschi Di Stefano, Castello Sforzesco, Bagni Misteriosi e GAM. Tre concerti speciali saranno trasmessi dal Volvo Studio Milano di Porta Nuova.

«Nei giorni del lockdown - ha affermato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala - la musica ci ha aiutato a sentirci più vicini, ci ha spronato ad avere fiducia. Affacciati alle finestre e ai balconi delle nostre case, abbiamo intonato canzoni, suonato brani o ascoltato i nostri vicini esibirsi. E questo ci ha aiutato a lenire il dolore e sciogliere le preoccupazioni. Per questo sono felice che sia un evento come Piano City Milano Preludio 2020 ad accompagnare il primo weekend di ripartenza completa della città. Abbiamo bisogno della gioia e della libertà che la musica sprigiona e trasmette. Ripartiamo da qui, in attesa di tornare ad apprezzare i concerti di Piano City e tanti altri spettacoli culturali dal vivo».