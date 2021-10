Appuntamento dal 28 ottobre 2021 al 13 febbraio 2022 a Torino, presso CAMERA - Centro Italiano per la fotografia, per l'emozionate esposizione intitolata Martin Parr. We ❤ Sports.

Protagonista, un un mito assoluto della fotografia contemporanea, Martin Parr, celebre autore inglese membro di Magnum Photos. La mostra, a cura di Walter Guadagnini con la collaborazione di Monica Poggi, raccoglie circa 150 immagini dedicate a svariati eventi sportivi.

Caratterizzato da uno sguardo ironico, Parr racconta la società contemporanea con immagini che sono diventate icone del nostro tempo. La mostra si apre con una serie di scatti in bianco e nero realizzate dal fotografo inglese nei primi anni della sua carriera, in cui Parr indaga sugli atteggiamenti delle persone intente a osservare e praticare le più disparate discipline, dalle corse di cavalli sulle spiagge irlandesi al Tai Chi per le strade di Shanghai.

Nella seconda sala, dedicata ai Supporters, Parr narra lo sport attraverso i gadget kitsch, i travestimenti grotteschi delle mascotte e gli ingegnosi escamotage di chi cerca di osservare le competizioni da una posizione privilegiata. Alle corse dei cavalli è riservata la sala numero tre. Non potevano mancare le immagini sul mondo del calcio, nella quarta sala. Le sale cinque e sei raccolgono invece il lavoro sul tennis realizzato negli ultimi anni. A partire dal 2014 l’artista ha frequentato i quattro tornei del Grande Slam (The Australian Open a Melbourne; l’Open di Francia a Parigi, noto come Roland Garros; il Torneo di Wimbledon a Londra; l’US Open di New York) raccontando le dinamiche che animano sia gli spalti che il campo da gioco. Dopo questa sezione, vero cuore della mostra, seguono la sala dedicata a differenti discipline sportive ritratte in tutto il mondo e quella con una selezione incentrata sulla vita da spiaggia.

Walter Guadagnini, Direttore di CAMERA, ha dichiarato: «Lo sport è un tema ricorrente nella lunga carriera di Parr: catalizzatore delle più diverse emozioni, viene raccontato dal fotografo soprattutto attraverso le divise, le coreografie e le tradizioni dei tifosi e degli spettatori, autentici protagonisti di questo rito collettivo».

Tutte le infornazioni su: www.camera.to

