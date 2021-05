Ha un titolo appassionante, "C’era una svolta - Come siamo cambiati e come è cambiata l’Italia attraverso 75 anni di immagini dell’ANSA" la mostra ospitata negli splendidi spazi del Forte di Bard, in Valle d’Aosta, dal 28 maggio al 31 agosto.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

A essere raccontata è la storia in continua mutazione del nostro paese, con i suoi pregi, i suoi difetti e le sue contraddizioni, grazie alle immagini che raccontano i 75 anni di attività dell'ANSA, la principale agenzia di stampa italiana.

Così, come già l'anno scorso, l’edizione annuale del volume PHOTOANSA si trasforma in un progetto espositivo. Tra i milioni di scatti dell’immenso archivio ANSA sono stati scelti quelli che meglio raccontano i cambiamenti nella nostra vita, dalla politica alla religione, dal lavoro al costume. Dai viaggi allo spettacolo, dai giovani di ieri e di oggi all’avvento del cellulare, prende vita una narrazione articolata in tredici sezioni. I temi delle sezioni sono: Il mondo della politica, I sette papi, Il mondo dell'informazione, La televisione, l'arte e la cultura, Il mondo dello spettacolo, L'Italia a tavola, La moda e il design, Le città, Lo spot, Gli italiani in vacanza, Il mondo del lavoro, Il mondo dei giovani.

«Siamo lieti di poter proseguire la collaborazione con la più importante agenzia di informazione del nostro Paese in concomitanza con questo suo prestigioso traguardo», ha dichiarato la Presidente del Forte di Bard, Ornella Badery. «L’anniversario dei 75 anni di Ansa ci consente di rivivere immagini d’altri tempi per intraprendere un piacevole tuffo nel passato del nostro Paese tralasciando per un istante le emergenze e le incertezze di oggi legate alla pandemia che trovano comunque spazio nel percorso espositivo. Il progetto consolida ulteriormente l’impegno del Forte di Bard nel campo della fotografia, in particolare nell’ambito del foto-giornalismo».

Maggiori informazioni sul sito www.fortedibard.it

(Photo credit ANSA)