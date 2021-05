Rolli Days Live & Digital: la cultura riparte!

E' tempo di bellezza e splendore. Dal 14 al 16 maggio infatti a Genova si riaprono le porte dei sontuosi Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Un tesoro d'arte e di storia che, grazie ai Rolli Days Live & Digital, offre ai visitatori la preziosa opportunità di entrare nelle sontuose dimore dei Rolli e ammirare i loro cicli di affreschi e le collezioni pittoriche.

Dopo il successo del 2020, anche questa edizione dei Rolli Days permette infatti di visitare digitalmente, in anteprima assoluta, alcuni siti inediti o all’interno dei quali sarebbe stato difficile – o impossibile – recarsi fisicamente con il pubblico. Le visite, condotte con competenza dai Divulgatori Scientifici che accompagneranno il pubblico in circa 15 palazzi, si svolgeranno in completa sicurezza e con prenotazione obbligatoria.

L’esperienza digitale propone una nuova serie di video di altissima qualità, per visitare in maniera inedita e sorprendente alcune delle splendide Ville suburbane di Genova. Alcune sono già familiari al pubblico, come Villa Duchessa di Galliera a Voltri; altre, come Villa Pallavicino delle Peschiere, che erano fuori città nel Cinquecento e oggi sono immerse nel tessuto urbano, permetteranno di fare un balzo indietro del tempo. Molti saranno sorpresi dal fascino della settecentesca Villa Durazzo Faraggiana ad Albisola o dallo straordinario parco e dagli stupefacenti affreschi della villa Balbi allo Zerbino.

Sarà anche possibile entrare nella vita e nelle storie degli artisti che hanno reso unica al mondo la Genova dei Palazzi dei Rolli grazie a una serie di inediti e brevi video che racconteranno aneddoti sui protagonisti della storia artistica della città.

I Magnifici, come erano chiamati gli aristocratici genovesi proprietari dei Palazzi dei Rolli, erano discendenti di dinastie di mercanti e imprenditori, sempre impegnati a occuparsi dei loro affari mentre riempivano le proprie residenze di capolavori. Ecco quindi un altro capitolo della storia di Genova, raccontato con un progetto promosso da Camera di Commercio Genova: la sua storia di commerci e di mercati, partendo da tre piazze del centro storico (Piazza San Giorgio, Piazza Soziglia e Piazza Fossatello) attorno alle quali gravitano monumenti, chiese, palazzi, botteghe storiche.

Da lunedì 10 maggio è possibile prenotare le visite ai Palazzi dei Rolli in tutta sicurezza.

Inoltre sono in programma mostre, musica, teatro, letture, in un ricchissimo programma di eventi collaterali.

Radio Monte Carlo è la radio ufficiale e ha selezionato in esclusiva una emozionante playlist ad hoc, per accompagnare in maniera ancora più suggestiva le visite virtuali alle dimore dei Rolli.

Ecco i Palazzi la cui visita è suggerita da Radio Monte Carlo:

Galleria Nazionale Palazzo Spinola (piazza di Pellicceria)

Palazzo Bianco (via Garibaldi 11)

Palazzo Pallavicino (piazza Fontane Marose)

Palazzo Agostino Pallavicino (via Garibaldi 1)

Palazzo Balbi Senarega (via Balbi, sede Università di Genova)

Villa Lo Zerbino

Tutti gli aggiornamenti sul programma, sulle modalità di prenotazione e sugli eventi collaterali si trovano sul sito visitgenoa.it