Immensa e stupefacente: è la nave divertimento più grande del mondo

Sono state svelate le prime immagini dell'attesa nave da crociera Icon of the Seas, l'Icona delle Vacanze. Perché, promettono, sarà un vero e proprio parco dei divertimenti galleggiante. Il debutto in acqua è previsto per gennaio 2024. Una imbarcazione da record, la più grande del mondo!

Ci sarà una piscina diversa per ogni giorno della settimana. Per non parlare del numero di punti ristoro: tra locali, bar, lounge e ristoranti sono quaranta. La nave sarà divisa in otto quartieri aperti 24 ore su 24. Per chi adora gli scivoli d'acqua c'è da perdere la testa. Il Pressure Drop, che con la sua pendenza di 66° è il primo scivolo aperto a caduta libera del suo genere. Poi c'è Frightening Bolt, alto 14 metri, il più alto scivolo in mare. Storm Surge e Hurricane Hunter i primi scivoli a zattera in mare per famiglie. Infine, gli Storm Chaser, i primi scivoli multipli per materassino su una nave da crociera.

Tra le attrazioni per chi ama arrampicarsi Thrill Island, dove si potranno scalare nuove altezze e raggiungere la massima velocità. Poteva forse mancare un minigolf? La risposta è no. Circa le cabine e suite, la scelta si può fare fra 28 tipi diversi. Insomma, ce n'è per tutte le tasche. Gli itinerari sono già ben tracciati sulle mappe. La Icon of the Seas offrirà vacanze di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Inoltre come l'Icona delle Vacanza è rigorosamente green per l'uso dei materiali. Alimentata a gas naturale liquefatto, il combustibile marino più pulito.