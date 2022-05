I parchi più belli d'Italia: ecco quali sono

Compito non facile per la giuria del concorso "Il parco più bello" d'Italia decretare il vincitore su 1000 candidature. Dopo due anni di stop è tornata l'iniziativa nata per valorizzare l'immenso patrimonio di giardini italiani tenendo conto degli aspetti botanici, storico-artistici e dello stato di conservazione.

Due i parchi premiati in questa XVIII edizione. Nella categoria "Parchi Pubblici" vincono i Giardini Reali di Venezia, mentre nella categoria "Parchi Privati" la valutazione migliore è andata ai Giardini di Villa della Pergola di Alassio.

I giardini veneti occupano un'area di circa 5.000 metri quadrati, commissionati agli inizi dell'Ottocento da Napoleone Bonaparte nascono come completamento del nuovo Palazzo Reale. Sono stati riaperti alla fine del 2019 dopo anni di abbandono e sono tornati senza dubbio al loro antico splendore. Tra le caratteristiche più interessanti: i pergolati in ferro battuto, due boschetti all'inglese, una serra sul ponte Zecca, un viale alberato che si affaccia sulla laguna, e non da meno la vegetazione arricchita di specie esotiche particolarmente resistenti che assicurano un’ininterrotta fioritura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gardenia | Piante, fiori, giardinaggio (@gardenia_magazine)

I Giardini di Villa della Pergola, nella ligure Alassio, risalgono invece alla fine dell’Ottocento e sono legati alla storia della comunità inglese che in Liguria fece costruire ville e splendidi giardini. Grazie al recupero di privati dal 2006 sono stati sottoposti ad accurati interventi diretti da Paolo Pejrone noto architetto paesaggista. Fiore all'occhiello le collezioni botaniche. In particolare, quella dei glicini, unica nel belpaese con ben 34 varietà differenti e quella degli agapanthus, prima collezione in Europa con circa 500 varietà che durante la fioritura offrono uno spettacolo di corolle in molteplici sfumature dal bianco all’azzurro al blu. Camminando all'interno del parco si trovano tanti pini marittimi, mirti, cipressi, cedri del Libano e agrumi profumatissimi. Nei laghetti e nelle fontane dei Giardini non mancano i fiori di loto e le ninfee.