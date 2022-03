Lussuosa e gigantesca: ecco la nave da crociera con un parco come il Central Park

La Wonder of the Seas, la nuova nave da crociera più grande del mondo, sta solcando il mar dei Caraibi. La navigazione è cominciata da pochi giorni, con partenza da Fort Lauderdale, in Florida, ma gli ospiti a bordo sono già entusiasti: "non è una nave, è una città sull'acqua"; "non c'è bisogno di scendere"; "adesso ci vuole un oceano più grande".

La meraviglia dei mari, della Royal Caribbean, è lunga 362 metri, 62 in più di quanto la Tour Eiffel è alta, più di tre campi da calcio, sei volte l'altezza del palazzo dell'Eur a Roma. La stazza è di 236.857 tonnellate, cinque volte quella del Titanic. Ma il record difficilmente superabile è quello dello spazio a bordo, che si misura con il rapporto tra tonnellaggio e passeggeri: è di 34:1.

Può trasportare 6.988 passeggeri, accuditi da 2.300 membri dell'equipaggio, ognuno dei quali si occupa di tre ospiti. A coccolare i viaggiatori ci sono molte attività, grazie alle 19 piscine, un parco paragonato a Central Park, con 10.000 veri alberi all'ombra dei quali si può passeggiare. Ci sono persino un piccolo percorso da golf, un campo da basket, una pista di pattinaggio su ghiaccio, un simulatore di onde per il surf, una parete da arrampicata di 13 metri e un teatro da 1400 posti. C'è la possibilità di fare shopping come in un elegante centro commerciale. E, poi, per soddisfare i piaceri del palato si piò scegliere tra 20 ristoranti con specialità francesi, tedesche, americane e italiane. Senza contare gli 11 bar, in alcuni dei quali, le bevande sono servite da robot.

Il riposo è allietato da comode cabine e nelle camere più grandi e costose è persino a disposizione un maggiordomo. A poppa c'è uno spettacolare quartiere-suite che si affaccia su una piscina maestosa. Insomma, nella progettazione tutto è stato ripensato, a cominciare dai colori nelle cabine che sono sgargianti e cangianti: il tradizionale bianco ornato di boiserie è tramontato per sempre.

La Wonder of the Seas starà un po' ai Caraibi, farà qualche altro viaggio, poi attraverserà l'Oceano e in maggio dovrebbe arrivare a Civitavecchia, proveniente da Barcellona. Varrà la pena di andarla a vedere, anche solo dal molo.

(Foto Getty Images)