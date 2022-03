Ecco il camper più lussuoso del mondo

Chi l’ha detto che il campeggio è cheap? Esiste un camper, anzi un hypercamper, da tre milioni di euro con lounge sul tetto. Una sorta di superyacht a quattro ruote. Un veicolo da campeggio esclusivo, funzionale e dalla linea elegante.

Si chiama EleMMent Palazzo Superior (scritto con le due M maiuscole per ricordare che il proprietario dell'azienda austriaca Marchi Mobile è Mario Marchi) ed è il più costoso al mondo tra i mezzi per il tempo libero.

La cabina ha un parabrezza a bolla, ispirato ai camion avveniristici che il designer tedesco Luigi Colani (il Salvador Dalì dell'automotive) realizzò negli anni 70 immaginando Tir più aerodinamici e più lussuosi.

Palazzo Superior è un super camper a due piani, dotato di una splendido lounge utilizzabile di giorno e di notte, quando, posteggiato il veicolo, un sistema elettropneumatico permette di sollevare la carrozzeria. La terrazza, alla quale si accede dalla camera da letto, è dotata di ombrelloni, mobili da giardino, pavimenti riscaldati e un sistema audio Steinway & Lyngdorf.

Dietro alla cabina di pilotaggio si estende per quasi 14 metri un vero e proprio bilocale su ruote, con arredamenti e accessori che nulla hanno a che fare con il mondo del caravanning.

Quando poi si aziona il meccanismo che raddoppia la larghezza, si hanno a disposizione per ogni piano circa 70 mq, un'ampiezza degna di una suite da Grand Hotel, con tanto di letto king-size e biancheria personalizzata.

Non mancano la cantinetta per il bar, i divani regolabili e una vera sala da bagno in stile spa con doccia a pioggia.

Un vero gioiello la meccanica dell'hypercamper EleMMent Palazzo Superior, che propone un motore Volvo V6 da camion con 600 Cv di potenza e un elenco infinito di sistemi di assistenza alla guida, di sicurezza e di confort.