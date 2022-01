L'isola incantevole per cambiare vita

Scappare dalla vita frenetica della città, voltare pagina verso lidi meno stressanti, è un desiderio che accarezza i più. Il sogno di un'isola, magari tropicale, liberi da qualsiasi vincolo, anche quello dell'abbigliamento. C'è però chi ama le temperature più fredde, ed ecco allora, che Rùm, la più grande delle Piccole Isole delle Ebridi Interne, in Scozia, torna a proporsi a chi intende trasferirsi in quest’angolo remoto, in mezzo all’Oceano Atlantico.

Sono solo 40 le persone che ci vivono, l’unico centro è Kinloch, un minuscolo paese sorvegliato dall’alto da un castello costruito nell’Ottocento. Qui la vita mondana, ma solo d’estate, è il venerdì sera con "Fish and chips e Prosecco" offerto da un piccolo café. L’unico altro locale aperto è un ufficio postale-piccolo market, dove si può acquistare quello che c’è o ordinare dalla terraferma. Non ci sono chiese o ristoranti e nemmeno un pub. Qui bisogna scordarsi di apericena e feste. E' l'ideale, però, per gli amanti della natura: ci sono i cervi rossi, le mucche delle Highland, le dune di Kilmory, le colline di Harris e le rocce aguzze delle Cuillin.

Un luogo, proprio perché sperduto, che per continuare a vivere ha bisogno di una nuova generazione. Prosegue quindi la sua ricerca di turisti a vita, o meglio, di nuovi abitanti che vogliano trasferirsi. E proprio a questo fine sono state costruite alcune case eco-sostenibili, composte da due camere da letto, un piccolo orto-giardino esterno, addirittura la linea internet veloce e una splendida vista. Al momento l’isola sta cercando persone qualificate in manutenzione di case, operatori del turismo, addetti alla produzione alimentare e assistenti all’infanzia, ma chiunque voglia andare a Rùm a lavorare e a diversificare l’economia locale è il benvenuto, tanto che gli offrono prezzi calmierati per acquistare una casa.