Lo straordinario hotel galleggiante totalmente green

Un architetto turco, un team di illuminati e il mare: il risultato è l’Eco-Floating Hotel, un albergo a 5 stelle che ricorda il moto perpetuo, a cui hanno aspirato per millenni scienziati e non.

Con una superficie di 35mila metri quadrati e un totale di 152 camere, questo lussuoso hotel, progettato da Hayri Atak, sorgerà nel mare del Qatar e ruoterà intorno alla sua stessa posizione generando energia elettrica tale da essere autosufficiente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HAADS (@hayri.atak.arch.design.studio)

Il Qatar è solo la prima tappa: l’Eco-Floating Hotel potrà essere localizzato ovunque grazie alla sua caratteristica mobile, basta che ci siano mare e corrente dell’acqua costante. "La nostra squadra ha studiato il progetto con conoscenze tecniche di molte discipline e visioni diverse - spiega lo studio HAADS di Atak - Ingegneri di costruzione navale, architetti navali, per esempio, hanno svolto un ruolo importante”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HAADS (@hayri.atak.arch.design.studio)

Un lavoro iniziato esattamente un anno fa. Il motto: minima perdita di energia e zero sprechi. E ruotando su stesso, grazie alla corrente marina, l’edificio non solo genera energia elettrica, ma regala anche esperienze prospettiche straordinarie agli ospiti, con un giro completo in 24 ore.

Con tre diversi ingressi, l'albergo garantirà sempre l'accesso da terra in qualsiasi momento della giornata grazie al molo posto a 140 gradi che lo circonda. Accesso dal mare, invece, assicurato da imbarcazioni. E non mancheranno elicottero e drone all'eliporto situato sul molo galleggiante.

Al momento non esiste una data precisa per il completamento dei lavori, ma l’obiettivo è il 2025.