Il Mar dei Caraibi ospiterà la prima isola artificiale extra-lusso al mondo

Un'isola completamente artificiale, di lusso, senza tasse è un sogno che sta per avverarsi. Si chiamerà Blue Estate e sorgerà nel Mar dei Caraibi, tra Miami e le Bahamas. Già la location è da sogno, possiamo solo immaginare l'incanto che sarà una volta realizzata.

Si tratta della prima proprietà privata galleggiante extra-esclusiva al mondo. Sarà grande circa un milione e mezzo di metri quadri e potrà ospitare 15mila abitanti. Dedicata a chi vuole vivere al meglio, con massimi livelli di privacy e sicurezza, l'isola residenziale è unica nel suo genere, e sta incuriosendo i miliardari.

La società che la sta progettando ha fatto sapere che su Blue Estate ci sarà proprio tutto. Dai monolocali alle super ville, scuole internazionali, centri medici all'avanguardia, zone ricreative piene di verde, negozi esclusivi, terme e ristoranti pazzeschi... non mancherà proprio nulla. Plus, ovviamente, è la vicinanza al mare che fa dà cornice esclusiva all'isola artificiale.

Dall'azienda costruttrice hanno fatto sapere che: "The Blue Estate promuoverà un ambiente favorevole per imprese con zero tasse, regolamenti minimi e pochi obblighi di rendicontazione". Qui, infatti, non ci saranno tasse... un vero e proprio paradiso fiscale in mare aperto. In più, uno degli scopi più importanti della sontuosa struttura galleggiante è quello di essere totalmente a impatto zero: si alimenterà, infatti, grazie alle fonti rinnovabili e sono già previsti progetti di sostenibilità e riciclo.

Un sogno... che vedrà la luce nel 2025, anno in cui si prevede finiranno i lavori di costruzione.