Il meraviglioso cuore green degli Champs-Élysées

Una meravigliosa rivoluzione verde sta per regalare a Parigi uno dei parchi urbani più belli al mondo. Entro il 2024, anno in cui nella capitale francese dovrebbero svolgersi le Olimpiadi, gli Champs-Élysées, il viale più celebre della città, si presenteranno completamente rinnovati, all'insegna del pensiero green e del verbo ecologista.

Gli Champs-Élysées, che segnano il cuore pulsante di Parigi, snodandosi per 1.914 metri dall'obelisco di Place de la Concorde, all'Arco di Trionfo di Place Charles-de-Gaulle, si trasformeranno infatti in un grandioso parco urbano, come ha dichiarato la sindaca Anne Hidalgo.

Il progetto, del valore stimato di 250 milioni di euro, è stato affidato allo studio di progettazione PCA-Stream dell'architetto Philippe Chiambaretta, che si è prefisso l'obiettivo di riportare il viale al suo fascino di un tempo. Per questo, le zone pedonali saranno notevolmente ampliate e il traffico drasticamente ridotto (con conseguente diminuzione dell'inquinamento atmosferico e acustico). Gli Champs-Élysées si arricchiranno poi di piccole, ricercate attività commerciali e chioschi gourmet affidati a grandi chef e saranno il palcoscenico per numerose iniziative culturali e scientifiche.