Buon compleanno, Luciano Ligabue!

Tanti auguri Luciano Ligabue! Il musicista è nato il 13 marzo 1960. Lo festeggiamo con il video di un suo grande classico, "Certe Notti". La canzone fu pubblicata il 25 agosto 1995 come primo singolo dal quinto album in studio dell'artista, "Buon compleanno Elvis".

Ligabue aveva rivelato al giornalista Vincenzo Mollica che non avrebbe voluto scegliere questa canzone come primo singolo, perché per i dischi precedenti aveva selezionato brani più rock e veloci, come "Balliamo sul mondo" per "Ligabue" o "Libera nos a malo" per "Lambrusco coltelli rose & popcorn". Però il potere della canzone fu tale che, appena ascoltatala, la casa discografica l'avesse subito proposta come singolo, senza nessun dubbio.

Il brano è celebre anche per la citazione del bar Mario. Ligabue ha anche confessato che la canzone è un'ideale continuazione di quanto scritto in "Sogni di rock 'n' roll" e che l'ispirazione gli era venuta dal libro di Pier Vittorio Tondelli "Altri libertini".

Ligabue ha da poco pubblicato l'album di inediti "7" e la raccolta "77+7". Una doppia uscita discografica che celebrare i suoi 30 anni di carriera. L'album e la raccolta sono stati anticipati dal singolo “Volente o nolente”, in cui Luciano duetta con Elisa.

(foto Getty Images)