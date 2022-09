Michael Bublé, buon compleanno!

Michael Bublé è nato in Canada, a Burnaby, il 9 settembre 1975. Nel corso della sua carriera ha vinto 4 Grammy Award.

Per gli esperti, è l'erede di Frank Sinatra e ha riportato in auge lo stile da "crooner", che ricorda anche miti del passato come Nat King Cole, Tony Bennett e Bing Crosby. La sua estensione vocale è da baritenore.

Bublé non è solo un grande interprete musicale: è pure un raffinato autore, come ha dimostrato con le bellissima ballad "Home".

Nle 2011 l'artista ha sposato l'attrice argentina Luisana Lopilato, da cui ha avuto i piccoli Noah, Elias.e Vida Amber Betty. E proprio la grave malattia del figlio Noah aveva tenuto in grande apprensione Bublé e tutti i suoi fan. Fino alla meravigliosa notizia della guarigione del bimbo.

(Foto Getty Images)