Principe Alberto di Monaco: intervista esclusiva

Il 22 aprile si è celebrata la Giornata Mondiale della Terra e Radio Monte Carlo ha trasmesso un'intervista esclusiva al Principe Alberto II di Monaco.

Il Principe è da sempre attivamente impegnato nella tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo durevole. anche con la Fondazione che porta il suo nome.

L'intervista si è svolta nel Jardin d’Hiver all’interno del Palazzo Principesco, luogo che il Principe ha scelto personalmente per la nostra intervista. Era un luogo particolarmente amato e frequentato dalla madre, la Principessa Grace. La bimba nel ritratto è la Principessa Gabriella, figlia del Sovrano. E’ la prima volta che il dipinto è mostrato in pubblico, proprio in questa occasione con Radio Monte Carlo.

Durante l'intervista, sono stati toccati numerosi temi di rilevante importanza.

Il Principe ha ricordato che abbiamo «meno tempo rispetto al passato, quando si sarebbe potuto fare di più. È ancora tempo, ma ce ne resta davvero molto poco e perciò bisogna agire in concertazione non solo con gli scienziati, ma tutti insieme, con le organizzazioni internazionali, il mondo economico, i decisori politici, la società civile. È solo operando tutti insieme che si possono trovare le soluzioni migliori».

E non è mancato un positivo messaggio d'ottimismo: «Credo che di fronte a ogni crisi ci siano dei lati positivi, e allora approfittiamo di questa occasione unica che ci viene data, perché grazie alla transizione energetica, come anche all’utilizzo della scienza e della tecnologia, le soluzioni ci sono. Se il pianeta è in buona salute, anche noi saremo in buona salute».