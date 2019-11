La Festa del Principe: i momenti memorabili

Il 19 novembre Monte Carlo ha celebrato la sua Festa Nazionale. Non è mancato il tradizionale saluto dal balcone della Famiglia Principesca. Ad assistere all'evento c'erano la Principessa Charlene, i gemellini (il piccolo Jacques ha indossato per la prima volta la divisa da cerimonia dei Carabinieri del Principe) Pierre e Beatrice Casiraghi e la Famiglia Principesca. In onore della Principessa Grace, nata a Philadelphia novant'anni fa, il Principe Alberto ha invitato ai festeggiamenti la Guardia d'Onore dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti d'America.

Guarda il nostro video esclusivo.