Gli auguri di Buon Anno di Nick The Nightfly

Una clip festosa, per augurare a tutti voi un 2021 sereno e gioioso. Da parte di Nick The Nightfly e di Radio Monte Carlo tutta.

Abbiamo scelto di farvi gli auguri con una canzone davvero molto amata: si tratta di "Oh Happy Day", un gospel nato da un inno del XVIII secolo. A incidere il brano furono nel 1967 gli Edwin Hawkins Singers nell'album "Let Us Go into the House of the Lord".

La canzone vinse anche nel 1970 vince il Grammy Award for Best Soul Gospel Performance. Nel testo si ricorda il "giorno felice" (oh happy day) in cui Gesù "lavò i miei peccati" (washed my sins away) e insegnò a "guardare, lottare e pregare" ed a essere felici ogni giorno.

A eseguirla, in una versione davvero speciale ed esclusiva, è il nostro Nick The Nightfly. Con l'augurio che questa canzone doni tanta gioia ai vostri cuori.