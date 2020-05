Viviamo nel paese più bello del mondo: il video che conquista e commuove

Viviamo nel paese più bello del mondo... Si apre così questa clip (del videomaker Oliver Astrologo), girata ai tempi del lockdown, per infondere in tutti noi coraggio e orgoglio.

Nelle immagini è ripresa tutta la bellezza del nostro paese, tra monumenti e capolavori che il mondo ci invidia e scorci naturalistici di incantata suggestione.

Una dichiarazione d'amore appassionata all'Italia, per non farci dimenticare, anche se allora eravamo confinati tra le pareti di casa, quanto è meraviglioso il paese che abbiamo la fortuna di abitare.

E ora che pian piano stiamo tornando a riaffacciarci fuori dalle nostre abitazioni, guardare questo video è una gioia in più: per riprenderci tutta quella bellezza che offre l'Italia. E scegliendola per le nostre vacanze, sperando che la magia del nostro paese affascini anche i tanti turisti stranieri che da sempre hanno fatto dell'Italia la meta privilegiata delle loro vacanze.