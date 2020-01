Regina Elisabetta: ecco com'è la sua vita quotidiana

La vita da regina? Diversa da quella dei comuni cittadini... ma poi non tanto. Ecco infatti la routine quotidiana della Regina Elisabetta, che è scandita da una serie di momenti in fondo uguali a quelli di tutti noi, dalla sveglia al relax davanti alla televisione...

La sveglia e la colazione

La Regina Elisabetta si alza ogni giorno alle 7 e 30 del mattino; è una governante a darle la sveglia, aprendo le tende. Il primo gesto della Regina è quello di accendere la radio per ascoltare il programma d'attualità "Today" di BBC4 (secondo un'indiscrezione, la Sovrana si diverte molto a sentire come i conduttori facciano ironia sui personaggi politici).

Poi Sua Maestà si concede una tazza di the Earl Grey, con un velo di latte. Intanto il personale prepara la sua vasca da bagno, che deve avere 17 centimetri d’acqua. La temperatura, a detta del Daily Mail, va misurata con un apposito termometro di legno.

A scegliere gli abiti da indossare ogni giorno è l'assistente personale Angela Kelly. Tre governanti vestono la Regina, che è così pronta per la sua parrucchiera personale. Vestita e pettinata di tutto punto, la Sovrana fa colazione, alle 8 e 30, con il Principe Filippo. Un tempo adorava le salsicce, ma adesso opta per spremuta di pompelmo, toast, marmellata d’arance, yogurt e cereali. La colazione è anche il momento per sfogliare i giornali, a cominciare da quelli dedicati alle corse dei cavalli.

Il lavoro quotidiano

E poi... si lavora. La Regina Elisabetta legge in salotto alcune delle lettere inviate dai sudditi (pare siano oltre 300 al giorno) e si occupa dei documenti ufficiali, contenuti nella tradizionale scatola di pelle rossa. Sua Maestà firma con inchiostro nero i documenti ufficiali e con inchiostro verde le lettere personali. Seguono poi gli appuntamenti ufficiali, le udienze e, ogni mercoledì, l’incontro con il primo ministro.

Se deve recarsi a un incontro ufficiale, la Sovrana mangia una fetta di torta preparata dal suo chef personale (secondo Vanity Fair, la preferita è la chocolate biscuit cake), Se pranza a Buckingham Palace (tra le 12.30 e le 13) sceglie carne o pesce con verdure e, a quanto dice lo chef Darren McGrady, si concede un aperitivo a base di vino dolce con una fetta di limone e molto ghiaccio.

Il momento del tè

Le 5 del pomeriggio sono naturalmente il momento del tè, o High Tea, che ha luogo nella Queen’s Suite con panini, piccole focacce e torta alla frutta. La cena con il Principe Filippo è fissata per le 19.30 ed è a base di agnello, roast beef, montone o salmone. Sempre secondo Vanity Fair, la Regina Elisabetta apprezza molto il Brunello di Montalcino, anche se il vino appare raramente in tavola.

La mezzanotte

Il dopocena è il momento dei cruciverba e delle serie tv come "The Crown" (dedicata alla monarchia inglese). Poi la Sovrana beve un calice di champagne, scrive qualche pagina del suo diario, cha aggiorna quotidianamente da oltre settant’anni e a mezzanotte va a dormire (da sola, il Principe Filippo ha una camera attigua, ma separata). L'etichetta vuole che nessuno possa andare a dormire prima della Regina. Anche se si ricorda come Lady Diana chiedesse il permesso di congedarsi prima di quell'ora, perché amava coricarsi presto.