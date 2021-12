Santa Lucia: guarda com'è la festa in Svezia

Il 13 dicembre si festeggia Santa Lucia, ricorrenza che in Svezia assume un sapore particolare, perché le celebrazioni sono uniche in tutto il mondo e davvero suggestive.

All’alba del 13 dicembre, infatti, una ragazza con abito bianco, cintura rossa e una corona di candele accese sul capo apre una processione di damigelle e paggetti abbigliati in bianco con cappelli dalle stelle dorate. Seguono bambini vestiti da folletti. Così, nella notte per tradizione più lunga e buia dell'anno, Lucia e il suo corteo portano luce nella notte, accompagnata da canti natalizi. E non solo. Sono distribuiti anche biscotti allo zenzero e brioche allo zafferano.

Tradizione vuole che Santa Lucia sia originaria di Siracusa, ma nel XVIII secolo l'aristocrazia svedese iniziò a seguire l'uso per cui la figlia maggiore, vestita da Lucia, serviva la colazione a letto ai genitori. E oggi le Lucie moderne portano dolci e canti nelle chiese, nelle scuole, negli ospedali e sui luoghi di lavoro di tutta la Svezia.

Nel 1927 un quotidiano di Stoccolma lanciò un concorso per votare la Lucia più bella e adesso ogni città ha la sua Lucia, scelta dal pubblico. Inoltre, la modernità ha influito anche sulla tradizione: Lucia può essere anche un ragazzo.