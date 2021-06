15 giugno 1996: scompare Ella Fitzgerald

Il 15 giugno 1996 scompariva Ella Fitzgerald, una delle migliori e più influenti performer nella storia del jazz.

Nata il 25 aprile 1917, la cantante era dotata di un potente strumento vocale e vantava un'estensione di più di tre ottave.

Cresciuta nei quartieri malfamati di New York, aveva acquisito sempre più fama vincendo diverse competizioni canore. Dopo una breve parentesi nella band di Chick Webb, si era consacrata alla carriera da solista, vincendo ben tredici Grammy.

Ella Fitzgerald ha collaborato con diversi come Duke Ellington e Louis Armstrong, con cui ha registrato il memorabile duetto «Dream a Little Dream of Me».

(Foto Getty Images)