Alicia Keys pubblica il suo primo album natalizio

Alicia Keys ha pubblicato il suo primo album natalizio.

Il disco si intitola "Santa Baby" e contiene 11 canzoni. Di queste, 7 sono dei classici delle feste e 4 sono brani originali.

I know it’s not even Halloween yet….. but I had to let y’all know first!! Santa Baby NOV 4th

Just in time for good vibes!! ✨✨✨ pic.twitter.com/Bjdve49tj2